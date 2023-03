Hernán Torres: "Yo no voy a salir corriendo, no voy a renunciar, primero que me 'maten"

En un partido vibrante, Tolima hizo respetar la casa del Murillo Toro, de Ibague, en la noche de este jueves y superó de esa forma con un marcador 1-0 a Junior de Barranquilla. Gracias a ese resultado, el equipo vinotinto y oro avanzó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023.

Y tras ese valioso triunfo, en la rueda de prensa se presentaron el técnico Hernán Torres y el lateral Junior Hernández, quien marcó el gol de la victoria frente a los junioristas.

En ese contacto con los medios, el profesor Torres inició con una reflexión pausada. Así dijo que "me parece que se necesitaba una victoria, el equipo venía haciendo las cosas bien, pero necesitaba un partido así por lo que se estaba viviendo en el grupo, por toda la familia que tenemos. Se estaba sintiendo (la presión); porque decir lo contrario es una mentira. Nos sentimos evaluados por todos ustedes, los sentíamos, porque todos esperan que siempre gane, y no se ganaba".

Sin embargo, el entrenador de Tolima y su tono fue subiendo. Por eso en algún momento dejó escapar otras palabras más fuertes y comentó que "ustedes cuando se refieren a mí, cuando usted (señalando a un periodista) preguntaba: ¿hasta cuándo, hasta cuándo Hernán Torres? Y yo tengo evaluación cada partido, por eso no me voy a enojar. Yo trabajo muy duro como para dejar las cosa tiradas, no voy a salir corriendo, yo no voy a renunciar, cuando gane o cuando pierda. Que me maten, pero no voy a renunciar, solamente hasta cuando el dueño diga. Es eso; el fútbol es eso, si el equipo no funciona, el técnico es el que responde. Así que el triunfo reconforta".

A Torres también le pusieron sobre la mesa el tema de la clasificación de dos entrenadores tolimenses en Sudamericana, como Harold Rivera; con Santa Fe; y él con Tolima. "Los dos estabamos en la gillotina, según ustedes (los periodistas). Hay que agradecerle a Diosito, soy fiel a Dios, le pido que me acompañe. Sigo aprendiendo del fútbol, los dos (Rivera y Torres) estamos en una situación complicado, pero estamos ahí; con paso de tortuga, pero ahí vamos", finalizó Hernán Torres.

¿Qué dijo Junior Hernández, el autor del gol de Tolima frente a Junior, en Copa Sudamericana?

Junior Hernández también entregó sus conceptos sobre el duelo contra los barranquilleros. "Contento por el gol, por rendirle al equipo, gracias a Dios por la oportunidad de hacer el gol. Siempre una trabaja para mejorar. Sabíamos que era un rival fuerte, con extremos rápidos, debíamos estar en bloque; pero gracias a Dios se cumplió el trabajo que veníamos haciendo".