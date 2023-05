Hugo Rodallega denunció actos racistas: "Es una falta de respeto que te llamen mono"

En medio de todo lo que ha pasado en España en los últimos días alrededor de los actos racistas en contra de Vinícius Júnior, Hugo Rodallega tuvo la lamentable experiencia de sufrir un episodio similar este martes con Santa Fe, en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata por un duelo de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023.

Finalizado el encuentro que terminó en victoria por la mínima diferencia para los argentinos, el experimentado atacante del conjunto 'cardenal' brindó unas declaraciones en las que señaló su inconformidad con los actos racistas vividos en el estadio El Bosque.

"No mejoramos como humanidad nosotros, es un desastre lo que pasa en el mundo entero. Es una tristeza", comentó de entrada 'Hugol'.

Y agregó lo siguiente: "No digo que hayamos perdido porque la gente nos haya insultado, porque eso es normal, pero el tema del racismo ya cansa. Que te llamen mono, que te llamen negro, eso es una falta de respeto y da tristeza".

"Nos pasó a todos, ahí cuando hubo el problema, y esos son problemas que pasan, uno puede pelear, discutir, puede haber expulsados y eso es normal, pero que la gente empiece a meterse con el tema de raza te da rabia, da tristeza, a mí me da tristeza", complementó en su denuncia.

"A mí no me duele que hayamos perdido, porque se puede perder al último minuto. Nosotros allá en Bogotá también habíamos ganado a último minuto y ellos hoy (martes) se van con la fortuna de ganarlo al último minuto. Pero me duele lo que pasa en el estadio, porque nosotros en Bogotá los respetamos, los tratamos bien y ellos hoy (martes) no nos respetaron y eso me deja triste", concluyó Hugo Rodallega.