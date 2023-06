Hugo Rodallega: "En este tipo de torneos uno no puede dar ventajas, hay que aceptar la derrota"

Independiente Santa Fe le dijo adiós a la Copa Sudamericana 2023, luego de caer en condición de local, en el estadio El Campín, 1-2 frente Goiás. El equipo 'cardenal' culminó en el tercer lugar del Grupo G del certamen internacional con 7 puntos, a tres de Universitario y a cinco del conjunto brasileño, que finalmente avanzaron a los octavos de final. El tanto de los colombianos fue obra de Hugo Rodallega.

Y precisamente tras la eliminación del segundo torneo en importancia de clubes del continente, el experimentado delantero vallecaucano habló con la transmisión oficial del partido. 'Hugol' mostró su desazón por no avanzar de ronda y lamentó las oportunidades claras de gol que desperdiciaron durante el juego.

"No tuvimos la eficacia que se necesita en estos partidos, no fuimos efectivos y eso nos costó con un rival que se paró muy bien. Nosotros no paramos de intentarlo, pero el arquero de ellos tuvo un buen partido, hay que felicitarlo; no podemos dar ventajas como lo hicimos en el primer tiempo", afirmó Rodallega en declaraciones con 'D Sports'.

El exfutbolista del Wigan inglés aseguró que en una competición como la Copa Sudamericana no se pueden dar ventajas y que ahora lo que queda es mirar hacia adelante y pensar en la próxima temporada.

Hugo Rodallega, de Santa Fe, junto al arquero de Goiás Tadeu, en juego de Copa Sudamericana 2023. JUAN BARRETO/AFP

"Lo positivo, las ganas, el querer ganar, darle vuelta al partido, pero hay muchas cosas por mejorar; en este tipo de torneos uno no puede dar ventajas, hay que aceptar la derrota, es algo que no queríamos. Hay que darle la vuelta a la página, levantar la cabeza y pensar en lo que viene", resaltó el delantero de 37 años.

En medio de la charla, Hugo Rodallega habló de los aspectos en los que debe mejorar Santa Fe. "Mejorar en el campo, en la intensidad, no nos paramos bien y les dejamos algunos espacios que ellos aprovecharon bien y ya después nosotros reaccionamos, pero dimos ventaja".

Por último, el experimentado delantero agradeció "el acompañamiento" de la hinchada 'cardenal', pero lamentó que "se perdió la ilusión de seguir avanzando en la Copa".

Guilherme abrió el marcador para Goiás al minuto 24, tras recibir un pase de Bruno Santos y definir cruzado con la pierna derecha al arco custodiado por Juan Espitia. Hugo Rodallega, al 72, igualó la contienda para el júbilo del público en el estadio El Campín, pero en el tiempo de descuento de la parte complementaria, Matheus Santos sentenció el 1-2 final para el conjunto brasileño.

Otras declaraciones de Santa Fe:

Por su parte, Gerardo Bedoya, DT interino, manifestó en rueda de prensa posterior que "estamos golpeados, nuestro objetivo era clasificar y no lo logramos. Nos tomaron demasiado abiertos. Ellos tienen un contragolpe muy rápido".