Hugo Rodallega: "Quedé muy cansado pero hicimos nuestro trabajo que era ganar"

Santa Fe tenía que ganar si quería seguir con vida en la Copa Sudamericana. El conjunto 'cardenal' que tuvo cerca de dos semanas para preparar el compromiso frente a Universitario, logró dar cuenta de su rival y vencerlo 2-0 con goles de Hugo Rodallega y Neyder Moreno, que más allá de los tres puntos le permitió quedar con una mejor diferencia de gol.

Una vez finalizado el encuentro, el experimentado atacante del 'expreso bogotano' compareció ante la prensa para dar sus impresiones de lo que fue el juego frente a los peruanos, "un partido intenso en este momento estoy muy cansado, el equipo está cansado porque hubo mucho esfuerzo, Universitario es un rival muy difícil y nosotros hicimos nuestro trabajo que era ganar los tres puntos", comentó de entrada 'Rodagol'.

De igual manera, en otra de sus intervenciones se refirió a la calidad de uno de sus compañeros, Jonathan Barboza, quien ha ido tomando mayor protagonismo en el equipo, "el 'papo' tiene una cualidad técnica impresionante, con un pase te saca al equipo. Después nos juntamos con el 'chino' Sambueza, intentamos jugar siempre por dentro, quebrar las líneas que ellos tiene. Sabemos que en los centros ellos son muy fuertes y que iba a ser difícil por ahí, por eso intentamos quebrarles las líneas por dentro".

Por otro lado, Hugo Rodallega habló de cómo preparan el juego pendiente frente a Goiás, en el que se jugarán la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, "vamos a trabajar todos estos días, así como lo hicimos antes de este partido. Tuvimos casi 16 días y eso hicimos".

Hugo Rodallega celebra su gol con Santa Fe en Copa Sudamericana - Foto: Dilhan Almonacid

Y agregó con respecto a la falta de competencia que tiene el equipo al quedar eliminado de las finales del rentado local, "nosotros competimos entre nosotros, en las prácticas de fútbol son más bravas que los partidos, nosotros nos exigimos mucho".

Para concluir habló de la molestia que sintió finalizando la primera parte, en la que asustó a más de un seguidor de Independiente Santa Fe. "En el calentamiento estuvimos haciendo un reducido y el balón me pegó en la punta del pie y sentí que se me giró la rodilla. En el momento del gol que patee con la pierna zurda sentí un chuzón, me asusté también, pero con el pasar del tiempo me sentí mejor", reveló Hugo Rodallega.

Recordemos que el duelo definitivo de Independiente Santa Fe será el próximo 28 de junio, a las 9:00 p.m. (hora de Colombia), en un partido que se diputará en el Nemesio Camacho El Campín.