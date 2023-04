Hugo Rodallega: "Sabíamos que podíamos ganar el partido, nunca dejamos de pensarlo"

Hugo Rodallega sigue despertando su nivel con Independiente Santa Fe. El experimentado delantero colombiano, que regresó al país para competir con el conjunto 'Cardenal', se convirtió en el gran héroe del 'león' tras marcar el agónico gol de la victoria 2-1 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata, por la Copa Sudamericana.

'Rodagol', quien ha marcado tres goles en los últimos dos compromisos disputados con el 'expreso bogotano', atendió al programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', para hablar de lo acontecido este martes en el Nemesio Camacho El Campín. "El partido estuvo bastante complicado porque Gimnasia y Esgrima vino acá a sacar los puntos y estaban amarrando mucho el partido, hicieron mucho tiempo y eso me sorprendió porque normalmente los equipos argentinos son más aguerridos, salen a jugar, a pelear. Ellos prácticamente no querían saber nada del partido cuando iba ganando", complementó de entrada Rodallega.

En otra intervención se refirió a la fe que tuvieron a lo largo del encuentro, "en el momento en que expulsan a Sambueza, nosotros no dejamos de pensar que lo podíamos ganar porque ellos ya estaban ahogados, en la cancha hablaban que se tenían que respaldar más, había una discusión entre ellos, notamos su desespero y sabíamos que lo podíamos ganar".

Aquí más declaraciones de Hugo Rodallega:

*El crecimiento de su rendimiento desde su llegada a Santa Fe

"Yo siempre he dicho que el trabajo y la disciplina son fundamentales para alcanzar lo que uno quiere. Yo era muy consciente que cuando llegue a Santa Fe estaba por encima de mi peso ideal y la parte física no era la mejor, pero yo sabía que podía revertirlo, trabajando con los profes y trabajando más allá de los entrenamientos con el equipo, con alimentación".

*Su liderazgo dentro del equipo

"Lo único que yo hago es intentar ser positivo. Yo hablo mucho con los compañeros desde el día en que llegué. Lo único que he querido sé aportar y compartir la experiencia que he adquirido, para que así todos mejoremos y podamos luchar por los objetivos que nos trazamos con Santa Fe".

*Sobre Kevin Mantilla

"Kevin Mantilla está en un momento buenísimo, a pesar de la lesión que tuvo, él se ha esforzado para mantener su nivel y poderle aportar al equipo. Es un joven con mucho liderazgo y muchísima madurez, y aparte tiene 19 años".

*La discusión con Christian Marrugo

"Somos dos viejitos tercos, por así decirlo. Marrugo es un jugador de una energía que todo quiere a la perfección y en una jugada yo encaré adentro, pateé y se fue por encima. Él me la estaba pidiendo, pero le dije que como delantero siempre voy a buscar el arco y le dije que no me gustaba que hiciera gestos, para que la gente no se entere".