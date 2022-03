Independiente Medellín 'pegó' primero en la Copa Sudamericana: derrotó 2-1 al América de Cali

Este miércoles 9 de marzo empezó la participación de los nuestros en la Copa Sudamericana. Por la ida de la primera fase, Independiente Medellín se impuso 2-1 sobre América de Cali, en el estadio Atanasio Girardot.

Desde el pitazo inicial, ninguno se guardó absolutamente nada. De hecho, rápidamente, hubo emociones en las dos áreas y, en medio de una de esas aproximaciones, se presentó una de las grandes polémicas del juego.

Luego de un centro desde el costado, el defensor central del cuadro 'escarlata', John Edison García, se lanzó para cerrar, con tan mala fortuna que el balón golpeó en su brazo, desatando los reclamos del 'poderoso'.

El árbitro del encuentro consideró que no era sancionable. Razón por la que dio continuidad a la acción. Recordemos que en estas instancias de la Copa Sudamericana no hay VAR. Por eso, no se pudo revisar y todo continuó.

✅ NO PENALTI: Hay mano pero no creo que sea sancionable. El defensor de América se tira en barrida, alcanza a 'jugar' la pelota, y posteriormente mientras mantenía el equilibrio la pelota le da en la mano, creo que es algo totalmente natural. De acuerdo con el árbitro De Souza pic.twitter.com/EtpS4wYsxc — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) March 10, 2022

Pero, en medio de tanta insistencia, los dirigidos por Julio Comesaña encontraron su premio. A pocos segundos del término de la primera mitad, Vladimir Hernández pescó un rebote y con un fuerte disparo de pierna izquierda, anotó.

⚽️ ¡Golazo de Independiente Medellín! Vladimir Hernández, con un gran remate, marca el 1-0 contra América de Cali antes del cierre del primer tiempo.



🎙️ @titopuccettic - @SVargasOK #SudamericanaEnDIRECTV pic.twitter.com/1k0Og6KaFT — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) March 10, 2022

Fiesta en el Atanasio Girardot. Pero la alegría duró muy poco. Al 48', Adrián Ramos se encargó de igualar el compromiso, tras aprovechar un buen centro al corazón del área de Joider Micolta, quien, previamente, había hecho una sensacional pared con el español, Iago Falque.

⚽️ Adrián Ramos, de este modo, marcaba el 1-1 parcial para América de Cali contra Independiente Medellín.



🎙️ @titopuccettic - @SVargasOK #SudamericanaEnDIRECTV pic.twitter.com/t6PvdhTb3K — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) March 10, 2022

Sin embargo, 'el poderoso' estaba decidido a hacer respetar su casa. Fue así como cuando se jugaba el minuto 57 y tras un grosero error de la barrera del América de Cali, que se abrió, Andrés Cadavid anotó de tiro libre el 2-1 definitivo.

⚽️ ¡Golazo de Independiente Medellín! Cadavid, con un gran tiro libre, establece el 2-1 contra América de Cali. ¡Qué buen partido!



🎙️ @titopuccettic - @SVargasOK #SudamericanaEnDIRECTV pic.twitter.com/TcEP74xdua — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) March 10, 2022

Y pudo haber más goles, ya que Luciano Pons falló un cobro de penalti. Joel Graterol se lució con una gran atajada, luego de adivinar el palo a donde el delantero argentino había ejecutado. Hubiera sido el 3-1 a favor del rojo 'paisa'.

¡Graterol le atajó un penal a Pons! El argentino no pudo ampliar el marcador y el DIM sigue derrotando 2-1 a América de Cali. #SudamericanaEnDIRECTV pic.twitter.com/TLDRi48tck — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) March 10, 2022

