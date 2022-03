Independiente Medellín vs. América de Cali, en la Copa Sudamericana, empezó con una enorme polémica

Empezó la acción para los nuestros en Copa Sudamericana. Este miércoles, en el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín recibió al América de Cali, por la ida de la primer ronda del certamen.

Allí, desde el pitazo inicial, ninguno se guardó absolutamente nada. De hecho, rápidamente, hubo emociones en las dos áreas y, en medio de una de esas aproximaciones, se presentó la polémica.

Luego de un centro desde el costado, el defensor central del cuadro 'escarlata', John Edison García, se lanzó para cerrar, con tan mala fortuna que el balón golpeó en su brazo, destanado los reclamos del 'poderoso'.

El árbitro del encuentro consideró que no era sancionable. Razón por la que dio continuidad a la acción. Recordemos que en estas instancias de la Copa Sudamericana no hay VAR. Por eso, no se pudo revisar.

✅ NO PENALTI: Hay mano pero no creo que sea sancionable. El defensor de América se tira en barrida, alcanza a 'jugar' la pelota, y posteriormente mientras mantenía el equilibrio la pelota le da en la mano, creo que es algo totalmente natural. De acuerdo con el árbitro De Souza pic.twitter.com/EtpS4wYsxc — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) March 10, 2022

