Juan Carlos Osorio: "Me gusta la idea de juego de Nacional, pero no hemos sido eficaces"

Este lunes, el entrenador Juan Carlos Osorio atendió a la prensa, en medio de muchas dudas que produce el fútbol de Atlético Nacional, que cayó 2-1 frente a Patriotas en la ciudad de Tunja, por la fecha 16 de la liga del fútbol colombiano. El equipo antioqueño marcha en la sexta posición de la tabla con 26 puntos y en las cuatro fechas restantes deberá confirmar su clasificación entre los ocho mejores.

Tabla de posiciones liga del fútbol colombiano

Los verdes ahora se alistan para el juego de Copa Sudamericana del miércoles 28 de octubre (5:15 p.m.) frente a River Plate, de Uruguay, en el Atanasio Girardot, en un nuevo reto para Osorio y sus dirigidos.

Durante el contacto con los periodistas, el técnico risaraldense negó que haya pensado en renunciar a su cargo, ni que tampoco haya puesto sobre la mesa la posibilidad de marcharse ante los directivos del club antioqueño.

Acá los apartes más significativos de la rueda de prensa de Juan Carlos Osorio:

"Creo que hemos mejorado mucho, desafortunadamente los resultados no van de la mano con el desarrollo de los juegos, no hemos sido eficaces, desperdiciamos oportunidades de gol, le damos opciones de recuperarse a los rivales. Me gusta la idea de juego de Nacional, con un grupo de jugadores jóvenes y otros más experimentados esperamos sacar adelante la idea de juego".

"En la idea de juego nuestra es importante tener el arco en cero, incluso hay un premio especial cuando lo logramos, es algo que valoramos profundamente. Preferiría ganar los partidos 1-0 y que no nos hagan goles. Tenemos que mejorar finalizando mejor las jugadas y que el rival tenga menos opciones de gol. En ese aspecto, yo me hago responsable de todo lo que acontece con el equipo".

"Si me veo o no en el 2021 en Nacional...Yo prefiero hablar de hechos claros y concretos, hoy estoy en Nacional, estoy en el fútbol colombiano, me siento a gusto acá con mi familia y estoy acá para dar siempre el ciento por ciento".

"Enfrentar a River Plate de Uruguay es un reto en varios aspectos, en lo futbolístico porque ellos tienen una idea diferente de juego, una idea de juego en la que se destacan los uruguayos, con fútbol aéreo, con poder en la pelota detenida, a favor y en contra. Es un reto muy importante para nosotros".

"En lo mental también se requiere pasar ese mal recuerdo de lo sucedido frente a Patriotas, el hecho de superar lo sucedido en ese ultimo juego, con mucha actitud competitiva, entendiendo que es un torneo internacional el que vamos a enfrentar y que vamos a representar a Nacional y a toda Colombia".

En Nacional se encuentran lesionados jugadores como Cristian Mafla, quien fue intervenido de su clavícula este lunes; Jorge Segura y Gerson Perea salieron con dolencias en sus rodillas en el último partido y Juan David Cabal regresó del microciclo con la Selección Colombia Sub-20 con alguna lesión.