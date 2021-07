Juan Carlos Osorio, molesto por las bajas que tuvo: "La titular no puede depender de restricciones"

Llegó el día esperado por los hinchas del América de Cali. Juan Carlos Osorio debutó al frente del equipo. Sin embargo, su era no empezó de la mejor manera. Atlético Paranaense se impuso 0-1, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Frente a ello, el director técnico se pronunció. En rueda de prensa, dio sus impresiones con relación a lo acontecido en el terreno de juego y dejó claro que, más allá de que hay aspectos por corregir, le gustó lo que vio.

Con la salida de Luis Paz, perdió dominio defensivo

"Este es un equipo diseñado para atacar. La modificación de que Kevin Andrade jugara por dentro, por Luis, no empeoró el juego del equipo. Por el contrario, tuvimos más fluidez y mejor distribución"

Cualidades de Kevin Andrade

"En el proceso anterior, tuvimos la oportunidad con Stefan Medina, Daniel Bocanegra y Daniel Muñoz, de que fueran polifuncionales, creo que Kevin se está convirtiendo en ese tipo de jugador y ojalá, a futuro, sea hombre de Selección Colombia"

Le preocupa la recuperación tras pérdida

"No estoy de acuerdo. La única diferencia fue el gol. Si nos atenemos a las estadísticas, no hubo superioridad de ellos. El equipo compitió muy bien. Tenemos que mejorar todo en el aspecto ofensivo, pero defensivamente, todo fue correcto"

En qué afectó no poder inscribir los jugadores nuevos

"En mucho. Estos es fútbol profesional y no pudimos tener a varios de los jugadores que esperamos sean tan influyentes o más que los de hoy. Esperamos no depender de una restricción para alinear un once inicial. Por eso, no estoy de acuerdo con ninguna de las anteriores preguntas"

Teniendo en cuenta las bajas, está conforme con lo visto hoy

"Sí, me deja optimistas. Hay que analizar las formas. El rival nunca tuvo secuencias largas en tercio medio. Además, si consideramos los jugadores que estuvieron y lo juveniles que remataron, vamos por un muy buen camino"