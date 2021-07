Juan Carlos Osorio y el balance de su primera salida en falso con América: "Ofrezco excusas"

América de Cali perdió 5-1 en el marcador global frente a Paranaense, por los octavos de final de la Copa Sudamericana y quedó eliminado del torneo. Tras el encuentro, el técnico 'escarlata', Juan Carlos Osorio, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

"Ofrezco mis más sinceras disculpas a la afición por una muy mala presentación hoy (martes). El hablar ahora de los que no estuvieron y porque pudieron o no; me suena a mí a disculpa. Reitero de nuevo y pido una disculpa a la afición", señaló de entrada Osorio, luego de caer 4-1, en el juego de vuelta de los octavos de final, en Copa Sudamericana.

"Al regreso y contando ya con todos los jugadores iniciamos realmente lo que es el proyecto nuestro. Cuando regresemos miraremos realmente con qué jugadores contamos y prepararnos para los próximos partidos que vienen", señaló el estratega 'escarlata', haciendo referencia a la Liga 2021-II.

Finalmente, Osorio manifestó que la prioridad de nuestro fútbol debe estar enfocada para competir internacionalmente. "Creo que Brasil y Argentina sirven de ejemplo para nuestro país en proyectos deportivos donde se le dé prioridad a la competencia internacional".