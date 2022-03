Juan Cruz Real: “Es buen resultado sabiendo que la serie se define en Barranquilla, con el calor”

La Equidad le hizo partido al Junior y al final fue un empate sin goles, este jueves, por la ida de la primera ronda de la Copa Sudamericana. Y Juan Cruz Real , técnico del equipo de la ciudad de Barranquilla, analizó en rueda de prensa lo que fue este compromiso en El Campín.

“No, uno queda satisfecho cuando gana, pero sí quedo satisfecho con la seriedad con la que jugó el equipo, no es fácil venir a Bogotá. El equipo completó un cuarto partido que no le hacen gol desde el juego, solo nos han hecho gol, que fue de penalti. Vamos logrando esa solidez. Los números finales es que mis jugadores fueron superiores pero no tuvimos eficacia. La serie está abierta, es el primer tiempo de esta eliminatoria”, afirmó de entrada.

Además, Cruz Real confía en que de locales, con su público y con las condiciones climáticas en suelo atlanticense, consigan quedarse con la clasificación.

“Al final, independientemente de que queríamos ganar, es un buen resultado para nosotros, sabiendo que la serie se define en Barranquilla, donde hay calor, humedad, donde el equipo ha mostrado fortaleza, trabajaremos para buscar esa clasificación dentro de ocho días”, agregó.

Para terminar, el estratega del Junior habló del rival, mencionando que “Equidad es un equipo que tiene oficio en defender en bloque bajo, acumular muchos efectivos en su área, es normal que el que trata de elaborar es el que más le cuesta, es normal eso. Nos pudimos haber llevado la victoria”.

¿Cuándo juegan sus partidos Equidad y Junior en la Liga Betplay?

Aparte de sus compromisos internacionales en Copa Sudamericana, Equidad y Junior también tendrán competencia en la Liga del fútbol colombiano. Así, Equidad jugará el próximo 20 de marzo de 2022 frente a Envigado, en el Polideportivo Sur. Junior, mientras tanto, se medirá con Pereira el mismo día, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.