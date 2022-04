Juan Cruz Real fue precavido, pese al triunfo contra Fluminense: "No podemos creernos nada"

Junior tuvo un importante triunfo este miércoles en la Copa Sudamericana al vencer con contundencia al Fluminense, por 3-0 con tantos de Didier Moreno, Miguel Ángel Borja, de penalti, y Fabián Sambueza, en un cotejo válido por la segunda jornada del Grupo H.

Luego del encuentro en el Metropolitano, el director técnico 'rojiblanco', Juan Cruz Real, dio su opinión en rueda de prensa. Destacó la entrega de los suyos en el terreno de juego frente a un conjunto brasileño, que por momentos, los complicó.

"El triunfo fue todo de los jugadores. Tuvieron una entrega muy importante para ganarle a un gran rival. Fluminense es el favorito para ganar el grupo, este miércoles fue un partido clave y los jugadores tuvieron una entrega enorme”, sostuvo el estratega.

Pese a la victoria, Cruz Real se mostró cauto y aseguró que todavía hay cosas por mejorar y trabajar. No sólo en la competición internacional, sino en la Liga I-2022 del fútbol colombiano.

"En lo que es la Liga local hemos tenido momentos buenos. Nosotros tenemos un poco más de tres meses, con un calendario que no da tiempo de entrenar. Tenemos que afrontar lo que viene, no podemos creernos nada, tenemos otra final el sábado. No hemos ganado nada", acotó.

Por otro lado, el DT se mostró emocionado por la entrada de público al ‘Coloso de la Ciudadela’. “Contentos por los 22 mil que vinieron este miércoles y ojalá lleguemos a los 35 mil", concluyó.

¿Cuántos puntos tiene Junior en la Copa Sudamericana)

El conjunto ‘tiburón’ tras su victoria de este miércoles llegó a 4 puntos y se ubica primero en el Grupo H, aunque tiene los mismos puntos que Unión de Santa Fe, de Argentina, lo supera por diferencia de gol.