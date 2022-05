Juan Cruz Real: "Fue una noche muy triste, como conductor soy el responsable de todo"

Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Copa Sudamericana, luego de caer goleado 0-4 frente a Unión de Santa Fe en el estadio Metropolitano. Los conducidos por Juan Cruz Real llegaban a este duelo primeros de su grupo, el H, con 10 unidades, y la clasificación a la siguiente ronda estaba servida, no obstante, se vieron sorprendidos por su rival que estuvo certero en la definición, mientras que el 'tiburón' falló en el último cuarto de cancha, además de botar un penalti.

Luego del compromiso en el 'Coloso de la Ciudadela', Juan Cruz Real dio sus impresiones de lo que fue el partido. El técnico argentino, de entrada, pidió disculpas a la hinchada 'rojiblanca' por la eliminación.

"Pedir disculpas a la gente que nos acompañó, que nos apoyó a distancia, indudablemente es una noche muy triste porque queríamos clasificar, fue una noche en la que lamentablemente no nos salió nada. Creo que el primer tiempo fue raro de explicar, la forma cómo jugamos, el resultado como se dio, nos tocó lamentablemente no poder acertar un penalti y cuando arranca el segundo tiempo, estamos para hacer el descuento, y lamentablemente recibimos el tercer gol. Fue una noche muy triste, como conductor soy el responsable de todo, hay que dar la cara, estos son los momentos en que tengo que demostrar cómo conducir", afirmó el estratega del conjunto barranquillero.

Cuando fue consultado por la prensa si fue un fracaso para Junior haber quedado eliminado del torneo internacional, Cruz Real dijo que “la palabra se la van a poner ustedes, la realidad es que hasta acá habíamos hecho una buena Copa Sudamericana, si es por lo que fue el partido, fue un partido raro, lo dominamos, son noches así que no te sale nada a favor y que el rival es muy efectivo, como fue. No quiero dar más explicaciones porque parece excusa, estamos muy dolidos por una eliminación, ya que teníamos muy cerca la clasificación”.

Y continuó: "La clasificación se perdió hoy (jueves) , llegábamos un punto arriba, dependiendo de nosotros, nos servían dos resultados. No nos salió nada, me refiero a que no concretamos las opciones que tuvimos en el primer tiempo, erramos penalti, ellos concretaron, ya después en el segundo tiempo nos volvieron a hacer un gol y se hizo muy cuesta arriba".

Por su parte, Sebastián Viera, capitán del Junior, no pudo ocultar en rueda de prensa la decepción por la eliminación de la Copa Sudamericana.

“Por más experiencia que tenga el grupo, cuando las cosas no te salen, no te salen. Fue una pesadilla desde el primer minuto, no salía nada, difícil de explicar. Pedirles disculpas a la gente, nos sentimos mal, fue un golpe muy duro, demasiado, teníamos mucha ilusión de pasar, habíamos hecho una buena Copa Sudamericana y terminar así no es justo para este grupo, pero así es el fútbol nos da esta cachetada que nos voltea la cara y hay que levantarse, hacer el duelo, que es muy duro”, aseguró un bajoneado golero uruguayo.