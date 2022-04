Julio Comesaña: "Esto es fútbol profesional, no una escuela; no podemos cometer tantos errores"

Luego de que Junior de Barranquilla hiciera su debut en la Copa Sudamericana, era el turno de nuestro otro representante, Independiente Medellín. Este jueves 7 de abril, en condición de visitante, empató 3-3 frente a Guaireña, resultado que dio de qué hablar.

En rueda de prensa, el entrenador del 'poderoso', Julio Comesaña, se mostró molesto por el gran número de errores que se cometieron en cancha por parte de sus dirigidos. Y es que le dieron ventajas al rival, hasta el punto de haber estado dos veces abajo en el marcador.

"Esto es fútbol profesional, no una fundación o una escuela. Estas cosas son de fútbol menor. Hay que estar atentos. No se pueden dar estas ventajas. Un equipo profesional no puede cometer tantos errores", inició afirmando en su intervención, tras el encuentro.

"Les mostré este equipo, me dediqué a verlos jugar varios partidos y sabía que era un encuentro complicado. Les expliqué de qué se trataba. Guaireña es un equipo muy dificil, que lo que hace, lo hace muy bien. Contraatacan muy rápido", añadió, con cierto enojo.

Por último, y teniendo en cuenta que el tercero gol de Independiente Medellín, que significó el empate 3-3 definitivo, llegó sobre el minuto 92, resaltó que "tenemos que irnos contentos porque empatamos un partido que teníamos prácticamente perdido."

¿Cuándo vuelve a jugar Independiente Medellín en la Copa Sudamericana?

El próximo jueves 14 de abril, a las 7:30 de la noche, el conjunto antioqueño recibirá a 9 de Octubre, en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 2 del grupo E en la Copa Sudamericana.

