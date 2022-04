Julio Comesaña: "La Liga es nuestra prioridad, pero no renunciaremos a la Copa Sudamericana"

Triunfo valioso de Independiente Medellín en la Copa Sudamericana. Este jueves 14 de abril, en el estadio Atanasio Girardot, venció 2-1 a 9 de Octubre, por la segunda fecha de la fase de grupos y se subió a lo más alto de su grupo.

El partido no fue fácil. De hecho, el 'poderoso' lo ganó en el último minuto con una anotación de Brayan Castrillón. Frente a ello, el entrenador, Julio Comesaña, habló en rueda de prensa, posterior al compromiso, resaltando al rival.

"El que no sabe es como el que no ve; dijeron que Guaireña era un equipo desconocido, pero le empató a Internacional en Brasil. 9 de Octubre es un rival al cual se le puede jugar, es menos rígido. Cada uno es dueño de su destino, al final nos impusimos con justicia y hasta el final buscamos la victoria que logramos conseguir", afirmó.

Pero no fue de lo único que habló. "Tenemos, dentro de las posibilidades, hacer un seguimiento de los deportistas, los tiempos de recuperación no son los ideales, no se puede trabajar mucho. Los que ingresan, aportan y el equipo tiene un sello propio y esa riqueza también le va agregando esa creatividad y desequilibrio. Esa armonía se da con el paso de los partidos."

Y volvió a encender la polémica. Días atrás, el estratega uruguayo había dejado claro que su prioridad era la Liga I-2022 del fútbol colombiano y no la Copa Sudamericana, lo cual no cayó bien y dio de qué hablar. Nuevamente, lo volvió a decir.

"Cuando vengo a las ruedas de prensa, trato de no vender humo y ser honesto. Hay quienes quieren escuchar lo que quieren. Yo hablo a mi nombre y mi prioridad es la Liga y de corazón, pelear lo que jugamos. La Liga es el punto de partida, no estamos renunciando a la Copa Sudamericana; en Copa Colombia vamos a jugar con los que faltan por tener minutos", sentenció.