Junior de Barranquilla y la posible alineación titular para enfrentar a Coquimbo, en Chile

Este miércoles, Junior de Barranquilla visitará a Coquimbo Unido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y con varias bajas los barranquilleros esperan darle vuelta al 1-2 en contra.

Ahora bien, los dirigidos por Amaranto Perea en su llegada a Chile reportaron un nuevo caso positivo para coronavirus y se tuvieron que aislar cuatro personas más por tener contacto estrecho con la persona contagiada.

Amaranto Perea: la ausencia de 'Teo' Gutiérrez al inicio con América y a la defensa de Edwuin Cetré

De hecho, se ha rumoreado que los jugadores aislados no serían de la partida esta noche y Juan José Buscalia indicó en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que "por estar aislados y ser sospechosos no pueden estar en el partido, ellos tienen pruebas que dieron negativo hace un par de días, pero las leyes en Chile son distintas. Los jugadores aislados son Michael Rangel, Luis Sandoval y Reynaldo Fontalvo y no pueden salir de su habitación en el hotel".

Y en dicho programa, Fabio Poveda agregó la que sería la posible alineación titular del conjunto 'currambero'.

"No hay posibilidad de que el partido entre Coquimbo Unido y Junior sea aplazado"

"Sebastián Viera, Fabián Viafara, Dany Rosero, Germán Mera, David Murillo, Didier Moreno, James Sánchez, Fredy hinestroza, Edwuin Cetré, Teófilo Gutiérrez, Miguel Ángel Borja", agregó.

Lo único real hasta el momento, es que la llave va 2-1 a favor de los chilenos y si los 'rojiblancos' quieren iniciar el 2021 peleando un torneo internacional deberá darle vuelta a la fase.