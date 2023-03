Leyvin Balanta: "A un duelo único no hay margen de error; hay que poner toda la carne en el asador"

A horas de medir fuerzas contra Águilas Doradas a un duelo único en busca de la clasificación a la fase de grupos, Independiente Santa Fe dará inicio a una nueva participación de la Copa Sudamericana , competencia de la cual se coronó en 2015 de la mano de un gran equipo conformado por grandes nombres como el de Leivyn Balanta, quien se refirió al debut de este miércoles del conjunto ‘cardenal’.

En una charla exclusiva con Gol Caracol, el jugador de 32 años se refirió acerca de lo que será este nuevo reto internacional para el cuadro dirigido por Harold Rivera desde su perspectiva y experiencia como campeón continental de este torneo, afirmando que desde aquel entonces tanto en el club como en la Sudamericana han cambiado diferentes cosas, pero el objetivo siempre debe ser el mismo.

“Con este nuevo formato no hay margen de error, pienso que a un solo juego toca poner toda la carne en el asador; en el 2015 la ventaja era que era partido ida y vuelta, con este nuevo formato hay algo diferente porque ganado pasas a fase de grupos y vas a tener seis partidos asegurados, entonces pienso que lo primordial será ganar este juego para avanzar de fase”, dijo Balanta respecto a las modificaciones que fueron implementadas en la competencia.

Acerca del rival que el ‘cardenal’ enfrentará en la noche de este miércoles 8 de marzo, Leyvin afirmó que “Águilas es un equipo que ha venido en crecimiento estos dos últimos torneos, tienen una plantilla de jóvenes muy buena, pero Santa Fe aplicando la experiencia y el juego que siempre lo ha caracterizado podría pasar de ronda”.

Publicidad

“El torneo internacional es totalmente diferente al torneo local y Santa Fe tiene más experiencia en ese ámbito y de pronto eso podría ayudar mucho, pero esto es fútbol y sabemos que en el fútbol no hay nada escrito y pienso que ene el terreno de juego el que haga las cosas mejor y se equivoque menos es el que va a pasar”, citó el excampeón de la Copa Sudamericana en 2015.

Otras declaraciones:

¿Cuál será la clave del éxito si Santa Fe quiere repetir el título de la Copa Sudamericana en 2015?

“Pienso que la clave está en jugar un torneo internacional, sabemos que no es participar, sino jugarlo y de la mejor manera; Santa Fe tiene muy buenos jugadores, de experiencia y eso va a ser muy importante, tratar de aprovechar todas las oportunidades que se tengan, que haya unión, que haya compañerismo y ahí va a estar la clave para poderlo lograr o llegar bien lejos en el torneo”.

Publicidad

¿Cuáles fueron esos aspectos claves para lograr aquel campeonato continental?

“En el 2015 había un muy bueno grupo había más que grupo una familia donde todos tiramos para el mismo lado y esa fue una de las claves para nosotros conseguir el título, que por cierto, va a ser inolvidable para cada uno de nosotros que hicimos parte de ella y no dar ventajas, aprovechar las oportunidades que se tenga y siempre con alegría hacer las cosas para que salgan de la mejor manera”.

Para ese 2015 Santa Fe inició la competencia sin ser favorito al título, este equipo inicia en la misma condición ¿Qué será importante para ganarse que este equipo se gane el respeto del continente tanto en lo colectivo como en lo individual?

“En el fútbol cuando no te tienen como un equipo favorito va a ser mucho mejor porque vas a estar sin presión y a medida que va pasando el torneo vas encontrando ese ADN que te va a caracterizar durante el torneo, pienso que este Santa Fe de pronto nadie lo tendrá favorito a campeonar, pero en el fútbol no hay nada escrito y Dios quiera hagan buena presentación y logren conseguir el segundo título para la institución”.

¿Habrá un posible regreso de Leyvin Balanta a Independiente Santa Fe?

“Mi familia y yo siempre vamos a estar agradecidos con Santa Fe, fue un equipo que me abrió las puertas de su club para que yo llegara, no llegué como ese jugador referente, como ese jugador nombrado, pero gracias a Dios se hizo muy buena presentación, se contribuyó para conseguir títulos y todo. Por ahora seguir trabajando, pero si se da la posibilidad la verdad que no lo pensaría”: