Miguel Ángel Borja: "Junior es un equipo muy unido, estoy agradecido con el entrenador"

"Le doy las gracias a Dios porque me respalda, a mí y al equipo, vamos por buen camino. Estoy agradecido con el entrenador y los compañeros, quienes me han dado la confianza, eso es lo más importante", dijo Miguel Ángel Borja , en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este miércoles.

El atacante de Junior de Barranquilla le dio la victoria a su equipo en la quinta jornada de la Copa Sudamericana, frente a Oriente Petrolero, con sus dos goles para el 2-0 definitivo en el marcador y que tiene a los 'tiburones' con amplias opciones de clasificar a las rondas finales de la 'otra mitad de la gloria'.

"Es algo muy bonito esto, cuando se dedica a jugar al fútbol el sueño es triunfar y llevar alegrías. Son torneos difíciles de jugar y se necesita el respaldo. Tengo para contarle a mis hijos, quienes sueñan con ser goleadores, toda esta historia", añadió el jugador.

En la celebración de su primera anotación, el nacido en Tierralta, Córdoba, se acercó a la hinchada con Nilson Castrillón, quien no tuvo un buen partido frente a Jaguares, el fin de semana pasado, y fue objeto de críticas por un sector de la afición 'currambera'.

"Somos un equipo unido y cuando le va bien a uno, nos alegramos todos, cuando no se da un partido bueno se da más respaldo. Sabemos que la hinchada es exigente, pero confiamos en el talento que tiene y por eso está en Junior. Un partido malo lo tiene cualquiera, ese partido contra Jaguares me dolió y por eso me fui a celebrar con él", concluyó.

¿En qué posición va Junior en la Copa Sudamericana?

Junior es primero del Grupo H de la 'otra mitad de la gloria', con 10 unidades y cinco partidos disputados. Unión de Santa Fe es segundo, con 8 unidades, Fluminense es tercero de la zona, con 7 puntos; estos clubes se enfrentarán el próximo jueves. Oriente Petrolero cierra la tabla, sin ninguna unidad.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior de Barranquilla?

El cuadro que dirige Juan Cruz Real saltará a la cancha el próximo sábado, en el marco de la primera jornada de los cuadrangulares finales de la Liga del fútbol colombiano, a partir de las 7:30 en condición de local. En la Copa Sudamericana, Junior recibirá a Unión de Santa Fe el jueves 26 de mayo, en el mismo horario del partido contra los 'verdolagas'.