Millonarios confirmó la baja de Macalister Silva y Fernando Uribe, para el partido de Sudamericana

Millonarios tuvo que pasar rápidamente la página de la victoria frente al América de Cali para pensar en lo que será su respectivo duelo de Copa Sudamericana, este martes en territorio brasileño.

El conjunto 'embajador', que venció a los 'escarlatas' 2-1 en el turno nocturno de la jornada sabatina, decidió viajar este domingo en horas de la mañana hacia Brasil, donde tendrá que enfrentar al América MG, en un partido en el que los dirigidos por Alberto Gamero podrán sellar su paso a los octavos de final del certamen internacional.

No obstante, más allá de lo que se espera lograr en la 'gran conquista', el timonel samario no podrá contar con dos jugadores que supieron marcar la diferencia este sábado, ya que David Macalister Silva y Fernando Uribe no pudieron viajar junto al grupo por distintas molestias físicas, según informó el conjunto bogotano a través de un comunicado de prensa.

"Millonarios FC informa que durante el partido contra América, el jugador Fernando Uribe sufrió un esguince en su tobillo derecho, mientras que el jugador David Macalister Silva presentó una molestia muscular en el isquiotibial de su pierna derecha. Por tal motivo, no pudieron viajar a Brasil para el partido por Conmebol Sudamericana. Ya se encuentran en trabajo de recuperación", comentó el equipo azul de la capital de la República.

Cabe resaltar además que entre el grupo de viajeros se encuentra Leonardo Castro, quien no pudo ser de la partida del compromiso entre América de Cali y Millonarios, de este sábado, luego de una molestia inguinal que presentó tras el duelo disputado en el Pascual Guerrero a lo largo de la semana. Eso sí, aunque no se sabe si podrá ser parte del encuentro, en las toldas del conjunto 'embajador' son optimistas de poder contar con su delantero estrella, tras la también ausencia obligada de Fernando Uribe.

Por otro lado, no todo son malas noticias en el entorno de los azules, puesto que tras la eliminación de la Selección Colombia Sub-20 del Mundial de Argentina, podrán contar con el habilidoso extremo Óscar Cortés, quien junto a las directivas del equipo capitalino están gestionando la forma en la que pueda dirigirse directamente hacia Brasil para unirse a sus compañeros para el duelo de Copa Sudamericana.

Recordemos que este compromiso entre colombianos y brasileños tendrá lugar este martes 6 de junio a las 7:00 p.m. (hora de Colombia), en lo que será un partido clave para que los 'embajadores' definan su paso a los octavos de final de forma anticipada.