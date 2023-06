Millonarios tuvo una ilustre visita previo al duelo de Copa Sudamericana contra Defensa y Justicia

Millonarios no tuvo mucho tiempo para celebrar la obtención de su título número 16 en la Liga del fútbol colombiano I-2023, e inmediatamente tras vencer a Nacional en la tanda de los penaltis por 3-2 en el estadio El Campín, tuvo que concentrarse en su siguiente reto y es el de la Copa Sudamericana, certamen en el que espera certificar su participación en los octavos de final.

Los dirigidos por el DT samario Alberto Gamero se enfrentarán este jueves 29 de junio a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello, pero antes de esa prueba, el plantel 'embajador' recibió una grata e ilustre visita en las últimas horas en su concentración en Argentina: el exarquero Sergio Goycochea fue el personaje y éste compartió algunos consejos con los guardametas Álvaro Montero y Juan Moreno.

Por supuesto, también tuvo palabras para el resto de jugadores que tienen como objetivo seguir cosechando éxitos, pero ahora a nivel internacional.

El encargado de dar a conocer al agradable visitante fue el propio Millonarios por medio de una publicaciones en sus redes sociales. Fotografías del momento con el exarquero argentino y más posteó el actual campeón del fútbol colombiano.

Aquí las postales de Millonarios y la visita de Sergio Goycochea:

GRACIAS por haberme dado la posibilidad de acercarme al plantel y charlar con todos, lo disfruté mucho!! https://t.co/MbNidZNxYP — Sergio Goycochea (@OKGoyco90) June 29, 2023

De otro lado, también compartió con un corto videoclip con Goycochea como protagonista y además posando con los colores azul y blanco de Millonarios. El exguardameta de la Selección de Argentino dejó unas gratas palabras para todos los hinchas del 'embajador'.

"Millonarios está por Buenos Aires y cómo no voy a venir a visitar a esta camiseta, yo digo que será amor eterno siempre porque en un momento muy difícil de mi vida confiaron en mí, fue el año que me permitió volver a la Selección Argentina y después todo lo que me pasó en Italia 90, hay una conexión eterna con estos colores", se le oyó decir al argentino en el video compartido por el conjunto azul capitalino.

Sergio Goycochea llegó a Millonarios en el año 1988 y estuvo en Bogotá hasta 1990. Sus buenas actuaciones bajo los tres palos le permitieron retornar a la Selección de Argentina, con la que brilló en el Mundial de Italia.

El azul capitalino es segundo del Grupo F de la Copa Sudamericana 2023 con 10 puntos, a dos unidades del club argentino Defensa y Justicia, su rival de este jueves en el segundo torneo en importancia de clubes en Sudamérica.