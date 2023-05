No, gracias.

Millonarios vs Peñarol: Hora y donde ver el partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana Millonarios llega como líder invicto del grupo F de la Copa Sudamericana. Mientras que por el lado de Peñarol, no vive sus mejores momentos, no ha logrado conseguir un solo punto en el torneo de Conmebol.