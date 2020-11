Nacional y una vergüenza en la Copa Sudamericana: cayó 3-1 y lo sacó del camino el River uruguayo

Atlético Nacional no levanta cabeza y este miércoles se quedó por fuera de la Copa Sudamericana , luego de perder 3-1 en Montevideo con el modesto River Plate, de Uruguay.

El equipo verde, que había igualado 1-1 en el juego de ida en Medellín, fue un mar de errores, se equivocó feo y en cada parpadeo le cobró por ventanilla el equipo uruguayo.

Los dirigidos por Pompilio Páez se vieron sorprendidos con el tanto de Douglas Arezo, en el minuto 5 de la primera parte. El juvenil Brayan Córdoba lanzó mal un cambio de frente, le entregó el balón a un rival, se armó el ataque y para colmo, Sebastián Gómez no supo rechazar.

Y sobre el 26’, el mismo Arezo amplió la ventaja a favor de los locales y complicó las aspiraciones de los antioqueños. Brayan Rovira quiso devolver el balón a zona defensiva, lo presionaron y terminó en la acción que desencadenó el tanto de River.

Antes de que se terminara el primer tiempo, Jefferson Duque, en el 34’, acortó las distancias y así se fueron al descanso.

En la segunda mitad, el equipo colombiano hizo todo por igualar el marcador, pero no lo consiguió.

En el comienzo de la segunda parte, el Atlético Nacional se volcó desde el inicio al ataque y tuvo en Baldomero Perlaza a una de sus principales figuras.

No obstante, con el paso de los minutos el equipo local emparejó las acciones y, si bien no atacó con profundidad, controló sin mayores problemas al once visitante.

En la agonía del partido Sebastián Píriz consiguió el tercer tanto para los uruguayos. En esa acción, todos los defensas de Nacional se quedaron mirando, nadie presionó y así llegó el gol.

Así, Atlético Nacional empeora su crisis deportiva, pues venía de perder 3-0 con Millonarios el pasado fin de semana en la liga colombiana y se quedó sin técnico tras la salida de Juan Carlos Osorio.

Ficha técnica:

River Plate: Gastón Olveira; Nicolás Rodríguez, Ribair Rodríguez (m.16, Guzmán Rodríguez), Horacio Salaberry, Gonzalo Viera, Diego Vicente (m.81, Marcos Montiel); Adrián Leites (m.46, Sebastián Píriz), Facundo Bonifazi, Facundo Ospitaleche; José Neris (m.70, Daniel González) y Matías Arezo (m.81, Matías Alonso).

Entrenador: Jorge Fossati

Atlético Nacional: Aldair Quintana, Helibelton Palacios, Brayan Córdoba (m.53, Ewil Murillo), Diego Braghieri, Sebastián Gómez (m.70 Déinner Quiñones); Brayan Rovira (m.80, Estéfano Arango), Baldomero Perlaza; Yerson Candelo, Jarlan Barrera (m.70, Fabián González Lasso) , Andrés Andrade y Jefferson Duque.

Entrenador: Pompilio Páez.

Goles: 1-0: m.5, Matías Arezo. 2-0: m.27, Matías Arezo. 2-1: m.33, Jefferson Duque. 3-1: m.90, Sebastián Píriz.

Árbitro: El argentino Andrés Merlos. Amonestó a Gonzalo Viera, Jefferson Duque, Brayan Rovira y Helibelton Palacios.

Incidencias: partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana jugado en el estadio Alfredo Víctor Viera, de Montevideo.