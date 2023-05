Óscar Cortés: "Agradecido con la hinchada de Millonarios que siempre me han apoyado"

Millonarios sigue invicto y mantuvo el liderato del Grupo F de la Copa Sudamericana, luego de igualar a un gol con América MG, en el marco de la tercera jornada de la fase de grupos. Una de las figuras del conjunto 'embajador', como lo ha sido recientemente', fue Óscar Cortés, quien se mostró activo en el frente de ataque de los bogotanos.

Una vez finalizado el compromiso, el extremo de 19 años dio sus impresiones de lo acontecido en El Campín. "El equipo supo sostener el resultado, la verdad es que nos enfrentamos contra un gran rival. Lastimosamente, no se nos dio la victoria, pero vamos a seguir trabajando para dar lo mejor", expresó de entrada el oriundo de Tumaco.

En la siguiente intervención se refirió a si este fue su último partido vistiendo la camiseta de Millonarios, "no, no sé la verdad, yo voy a esperar a ver que es lo que Dios decida. Espero poder seguir demostrando mi talento acá, si me toca seguir jugando acá, obviamente lo voy a hacer con mucha actitud y para toda esta hinchada".

Por otro lado, habló de la Selección Colombia, "sí, ya tengo que seguir preparándome para lo que se viene con la selección, para poder dar lo mejor de nosotros allá en el Mundial y que todas las cosas se logren".

Y agregó con respecto a sus conversaciones con el entrenador de la 'tricolor' juvenil,"he tenido contacto con el 'profe' Cárdenas, ahí hemos hablado y tenemos esa aspiración de poder llegar y hace un buen Mundial".

Para finalizar envió un mensaje para la hinchada 'embajadora', "siempre agradecido con la hinchada de Millonarios, que siempre que he estado acá me han apoyado, me han acogido de una buena manera y espero darles muchos títulos".

Otro que habló luego del compromiso frente a los brasileños fue Leonardo Castro, quien marcó el único gol de los albiazules, "contento Gloría a Dios, a mi esposa, mis hijos y mis padres que siempre me están apoyando. Contento porque nuevamente se marca. Nos faltó concretar las dos más claras que tuvimos en el segundo tiempo, y así no hubiéramos terminado empatados, pero creo que es un punto muy valioso".

"Bien, estamos haciendo las cosas bien y por eso vamos primeros en el grupo. Ya en lo otro que se viene tenemos que trabajar de la mejor manera y así seguir en la primera posición. Creo que hemos demostrado mucho, tanto en defensa, como en el medio y adelante; por eso estamos en la posición que estamos", concluyó el exDeportivo Pereira.