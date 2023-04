"Para Millonarios no será fácil, ya que Peñarol se armó para pelear la Copa Sudamericana"

Este jueves, en territorio uruguayo, Millonarios tendrá su segunda salida en la versión 2023 de la Copa Sudamericana enfrentando a un equipo grande como Peñarol, en un duelo que se plantea como una prueba de fuego para los dirigidos por Alberto Gamero.

Y en las horas previas al compromiso, en Gol Caracol hablamos con Héctor Búrguez, quien fuera arquero de los 'embajadores' y que se ganó el aprecio de los hinchas del tradicional club bogotano. El uruguayo analizó a Peñarol y se refirió sobre lo que puede deparar el compromiso internacional.

¿Qué tiene este Peñarol, rival de Millonarios en Copa Sudamericana?

"Yo creo que tiene un equipo muy compacto, un equipo con muy buen entrenador, que conoce el fútbol colombiano como Alfredo Arias, que conoce a Millonarios, que conoce el estilo de Gamero y eso puede ser una virtud. Este Peñarol se reforzó como para pelear la Sudamericana. Trajo jugadores de muy buen nivel, en el caso de Arezzo, de Abel Hernández, del ‘Pato’ Sánchez y creo que tiene un muy buen equipo. Creo que es un equipo que se reforzó como para pelear la Sudamericana, pero que no arrancó bien el torneo".

Publicidad

Este Peñarol dista mucho del grande de otros tiempos...

"Hoy no sé si dista tanto del grande de otros tiempos. Peñarol sigue siendo grande por su historia. Peñarol se armó como para pelear la Copa Sudamericana. Hace mucho tiempo que viene buscando un logro internacional y no se le ha dado. Arrancó mal, sí, es cierto, pero se reforzó pensando en hacer una muy buena Copa".

¿Se habla de Millonarios en Uruguay o el partido no tiene tantos focos encima?

Sí, sí se habla Lo que pasa es que todo el foco se lo lleva Nacional, que juega antes que juega el miércoles acá con Medellín, entonces todo el mundo está enfocado en eso. Pero sin duda, que después de eso el foco está puesto en Peñarol. En la importancia que tiene el partido. Porque Peñarol se juega más de media clasificación en este partido con Millonarios, porque si tiene un traspié le va a quedar cuesta arriba la clasificación".

Publicidad



¿Cómo se perfila el partido?

"No va a ser un partido fácil para Millonarios, más sabiendo que Arias conoce el estilo de juego de Gamero. Conoce el fútbol colombiano y bueno, pues ahí tiene un pasito de ventaja".

¿A qué se dedica Héctor Búrguez en la actualidad?

"Ahora estoy en el club Atlético Cerro, el año pasado conseguimos el ascenso de la segunda división a la primera división. Este año he pasado por todas las etapas, he arrancado como entrenador de arqueros. Y he sido ayudante de campo. El anterior director técnico acabó de renunciar y yo soy empleado del club y me tocó hacerme cargo de la dirección técnica. Ahora subió Gustavo Ferreira y yo volví a mi función de entrenar a los arqueros y segundo asistente técnico. Y acá seguimos aprendiendo, seguimos creciendo".