Santa Fe y Millonarios, presentes: dos jugadores de los clubes en once ideal de Copa Sudamericana

Esta semana se vivió a flor de piel una nueva jornada de la Copa Sudamericana y los clubes colombianos con defraudaron, pues Santa Fe y Millonarios ganaron, y solo cayó el Deportes Tolima. Fue tal la buena actuación, que un jugador de cada escuadra capitalina fue incluido en el once ideal de la fecha.

Se trata de Elvis Perlaza, de Millonarios, y Hugo Rodallega, de Santa Fe, fueron los fútbolistas que sacaron la cara por nuestro país en este torneo internacionl. Como lateral por derecha y extremo por izquierda, respectivamente, ambos de desyacaron en el listado titular que compartió la cuenta oficial de la Conmebol Copa Sudamericana.

🔝 ¡Este es el equipo de la semana tras la Fecha 2 de la CONMEBOL #Sudamericana!



🏆 #LaGranConquista @EASPORTSFutbol pic.twitter.com/PDuLcbCIvs — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 21, 2023

Y es que al hacer un repaso por cada jugador, no queda duda que tuvieron buenas presentaciones en sus partidos. El primero en reportarse fue Hugo Rodallega con Santa Fe el pasado marte en el duelo contra Gimnasia La Plata, Los 'cardenales' no entraron del todo concentrados y en la primera parte vieron como los argentinos se fueron adelante en el marcador. Para el segundo tiempo ingresaron con otra dinamica y lo igualaron con un gol de Kevin Mantilla. De ahí en adelante se igualaron las cargas, no obstante, en la última jornada del juego, apareció el heroe de la noche.

Al 90+4', Jersson González se escapó por derecha y le sirvió un pase perfecto a Hugo Rodallega, quien solo tuvo que empujar la pelota para después celebrar a rabiar y encender la fiesta del 'león' en El Campín. Dicho tanto fue el primero en la Sudamericana y el quinto desde que se visitó en'albirrojo'.

Dos días más tarde, el jueve, vino el turno de Millonarios, equipo que tenía como objetivo sumar tres puntos y ganar por primera vez en Uruguay. La tarea no fue fácil, pero se logró y contra un rival de quilates: Peñarol. Si bien en el primer acto, el 'embajador' fue muy discreto y hasta se salvó en un par de ocasiones, el segundo tiempo, tal como lo dijo el DT Alberto Gamero, fue perfecto.

El azul fue letal, dos llegadas significaron dos goles y la victoria al bolsillo. Todo se desenredó al minuto 54', cuando David Macalister Silva le filtró un balón a Elvis Perlaza que definió con pierna derecha y como si fuera un delantero más. Después vino el tanto de la tranquilidad del juvenil Óscar Cortés, que le dio mayor felicidad a los aficionados de Millonarios.