Santiago Montoya: “Con esto que pasó no hay persona más triste e insatisfecha que yo”

Santiago Montoya ‘no se quedó callado’ y decidió salir a hablar de lo que pasó este miércoles en el penalti que David González le atajó, en el duelo en el que Millonarios quedó eliminado a manos del Cali , por Copa Sudamericana .

“La idea era obviamente aclarar porque hay mucha inconformidad por lo que sucedió, es normal, debemos estar preparados mentalmente para todo este tipo de cosas que ocurren, no hay una personas más triste e insatisfecha que yo, porque uno como profesional quiere cumplir las expectativas y retos que hay que responder en Millonarios, que es grande. La furia y matanza de las redes sociales hacen parte de la profesión y hay que entender y cargar con esto”, afirmó de entrada en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Acá más declaraciones de Santiago Montoya:

*El momento del cobro

“Una de las primeras opciones y por la cual decidí dar la entrevista es aclarar lo que sucedió y todo es decir que está la oportunidad de vivir, independiente del resultado, vivir este momento, estar en un partido importante, internacionalmente. Se vienen muchas cosas a la cabeza, ya después está en lo que pasa por la mente de hacerlo o errarlo, si lo hago nos vamos a llenar de confianza y si lo pierdo va a pasar todo este tipo de cosas, me van a juzgar”.

*David González y el penalti

“David es un tipo que me conoce desde muy chiquito, porque mi hermanito fue amigo de él. González y 'Mao' Molina son cercanos a mí familia, él me hace un comentario, diciéndome: “Qué pena con vos parcero te lo voy a tener que tapar, hace mucho no rematas un penalti”. Ya después y me lo decía el psicólogo de Millonarios es que entre la confianza que tengo esa fue mi reacción, reírme. Yo tenía que explicar esto porque es fundamental aclarar, ya habrán personas que lo entenderán y otros que no”.

*La forma de pegarle al balón

“Venía entrenándolo de esa manera, mirar hasta el último momento al arquero, el arquero se juega antes y eso le ayuda a uno a qué palo manda el tiro, David se me queda quieto y yo me decido. Y como él es un arquero largo, llegó allá hasta abajo”.

*La reacción posterior

“Me duele primero por mí, por tirar esa responsabilidad, luego por el equipo, la institución, no podemos dejar de ver que era algo bueno para el club, muchas cosas, ya después la hinchada, todos sabemos lo que significa esto, ya lo otro es estar dispuesto a lo que está pasando”.

*Todas las críticas

“Hay un dicho que suena a cajón, pero existirá siempre y es eso, el fútbol te da una revancha enseguida y es el sábado, en lo personal lo erré, asumo las consecuencias, pongo el pecho y sé que soy uno de los autores de que no hayamos pasado, pero no me quedo ahí. El equipo nuevamente necesita el sábado de 20 guerreros que saque un buen resultado, hay que voltear la página pero intentar sacarlo lo más rápido posible”.

