Tolima vs Puerto Cabello: hora y dónde ver la sexta jornada del grupo D en la Copa Sudamericana

Deportes Tolima y la Academia Puerto Cabello se tendrán que enfrentar en el juego válido por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El partido tendrá lugar en el Estadio Manuel Murillo Toro y el encuentro será dirigido por Joel Alarcón.

Por parte del 'Vinotinto y oro' viene de sufrir una contundente derrota en Brasil contra Sao Paulo. El marcador final dijo 5-0 a favor de los brasileños y marcaron Jonathan Calleri, Luciano, David y Caio Paulista con un doblete. Dicho resultado dejó sin posibilidades al equipo tolimense de continuar a la próxima fase de la Copa Sudamericana, debido a que se encuentra con cinco puntos y Tigre de Argentina, el equipo más próximo de la tabla de posiciones, tiene 10 puntos, por lo tanto, el conjunto colombiano no puede alcanzar en puntos a los argentinos.

Sin embargo, los ahora dirigidos por Juan Cruz Real buscarán el resultado del honor y para ello contará con el grueso de su nómina con nombres como el mediocampista Juan David Ríos, el volante creativo Yeison Guzmán y el delantero ex Millonarios Diego Herazo. No obstante, el lateral Léider Riascos no podrá ser convocado para este encuentro debido a que fue expulsado en el partido ante Sao Paulo.

Por su parte, Academia Puerto Cabello llega a este encuentro en la posición de liderazgo en la liga de Venezuela y con la atención centrada en el reinicio de la competencia local, que está programado para el próximo sábado y en el cual se enfrentará al equipo Zamora, más que en la Copa Sudamericana.

Publicidad

Cabe recordar que los venezolanos no lograron ni un solo punto a lo largo de lo transcurrido en la fase de grupos y no juegan desde el 6 de junio cuando terminaron perdiendo 2-1 con Tigre, en Argentina.

Ahora, para este encuentro, el conjunto dirigido por Noel San Vicente podrá contar con el arquero Miguel Silva, Luifer Hernández, Kevin de La Hoz, Carlos Rivero, Jesús Cantillo, Andrés Montero, Dany Pérez, Williams Lugo, Luis Maestre, Gabriel Monjes, entre otros talentosos futbolistas que buscaran llevarse los primeros tres puntos de su competición para cerrar su participación en el torneo.

ʜᴏʏ ᴊᴜᴇɢᴀ ᴇʟ ᴀᴢᴜʟ ɴᴀʀᴀɴᴊᴀ. 🙌🏻



🏟: Estadio Manuel Murillo Toro

⌚️: 8:30 ᴘᴍ (🇻🇪)#SomosAcademia pic.twitter.com/v4Bm9YNmPw — Academia Puerto Cabello (@la_academiapc) June 27, 2023

Deportes Tolima vs. Academia Puerto Cabello: hora y dónde ver el partido de la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana:

Publicidad

Fecha: martes 27 de junio del 2023.

Hora: 7:30 p.m. (hora colombiana).

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Canal de transmisión: Espn y Star +.