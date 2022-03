Víctor Cortés habló sobre el partido de América: "Hay que tomar buenas decisiones en la cancha"

América de Cali buscará dar la vuelta a la serie, tras un partido de ida en el que fue derrotado por Independiente Medellín, con un marcador de 2-1, en el primer cotejo entre clubes colombianos por un cupo para la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Víctor Cortés, que fue campeón con el conjunto 'escarlata' en 2008, habló en una entrevista para Gol Caracol sobre las claves que debe tener América para remontar la eliminatoria, y recordó su etapa como delantero en el club.

¿Qué cree que debe hacer América para dar vuelta a la serie?

“No tuve la fortuna de ver el primer compromiso, no sé qué tal jugó el América. Pero pienso que el equipo tiene la capacidad, las herramientas y un muy buen técnico. También tiene jugadores experimentados que pueden resolver un partido en cualquier momento. Entonces lo único que hay que hacer es saber jugar, jugar conforme a lo que el técnico pida y tomar buenas decisiones en la cancha, para que haya una buena finalización y el balón toque la malla de la portería contraria. Es la única forma de pasar a la siguiente ronda”.

¿Cuál cree que es el objetivo de América si logra clasificar a la Copa Sudamericana?

“Me parece que la inspiración que tiene América, es de estar al nivel de los torneos internacionales y paso a paso, lograr ser campeón. Creo que ese es el primer objetivo que se trazan. Para lograrlo, cada uno de los jugadores debe tener la capacidad de tomar buenas decisiones dentro de la cancha, yo creo que así podrán superar a cualquier rival. Deben enfrentar todo con la seriedad y el compromiso que se requiere”.

¿Cómo califica el proceso de Juan Carlos Osorio al mando de América de Cali?

“Creo que puede lograr algo importante este semestre, tiene todas las capacidades. No he podido ver mucho fútbol colombiano, pero conozco a Osorio, y sé que es un entrenador que cuenta con todas las capacidades y mucha experiencia. Él sabe cómo ganar torneos, y lo ha demostrado. Son rachas que pueden pasar en los equipos, pero si hay algo de lo que estoy convencido, es que Juan Carlos es muy buen técnico para el América.”

¿Cuál es su mejor recuerdo con América?

“Yo creo que no tengo sólo uno, yo creo que fueron todos desde el momento que llegué a América. Desde el momento que firmé, que pude conocer a mis compañeros, todo lo vivido en el club fue muy especial. He mencionado en varias ocasiones que mi etapa en América ha sido lo mejor que me ha podido pasar, a pesar de las dificultades. Claramente, cuando logramos el título en 2009, fue por todo lo que trabajamos durante el año y tuvimos la satisfacción de ver todos los resultados reflejados en un trofeo.”

¿Cuándo juegan América de Cali y Medellín en la Copa Sudamericana?

Los 'diablos rojos' buscarán dar vuelta a la eliminatoria frente al 'poderoso de la montaña' en el estadio Pascual Guerrero, en un encuentro que se disputará este miércoles 16 de marzo, a las 7:30 p.m. (hora colombiana).

Por Johan Briceño

Especial para GolCaracol.com