"A James Rodríguez hay que dejarlo libre en la cancha, que invente, que cree fútbol"

James Rodríguez encontró en el Everton la regularidad que perdió la última temporada con el Real Madrid, donde no era tenido en cuenta por el técnico Zinedine Zidane.

El mediocampista colombiano, con sed de revancha y el apoyo incondicional de Carlo Ancelotti, tuvo un arranque prometedor y ya es quien maneja los hilos de los ‘blues’, con apenas cuatro partidos disputados.

Así, James se suma a la Selección Colombia en un momento inmejorable de su carrera tanto en lo futbolístico, como en lo anímico, pues ha vuelto a ganar confianza y se le nota motivado y feliz.

Precisamente, Harold Lozano, exjugador del América de Cali y la Selección, habló este jueves en la tarde en un Facebook Live con GolCaracol.com, junto al entrenador Diego Barragán, y analizó el presente del futbolista cucuteño.

"James es un jugador que cuando se pone la camisa de la Selección es muy comprometido, lo vimos la otra vez. No tenia continuidad y vino e hizo la diferencia, ahora que tiene ritmo, con más razón", aseguró Lozano.

"Él tiene un compromiso y reto importante de venir y ratificar, saber que las condiciones las tiene y la gente lo apoya. En la Selección James siempre se ha transformado y eso lo vemos ahora", agregó.

El vallecaucano, de paso por Palmeiras (Brasil) y Real Valladolid (España), también indicó que hay que dejarlo libre en la cancha, “que invente, que cree fútbol”, porque es capaza de dejar “mano a mano” a los delanteros.

"A James hay que dejarlo libre, dejarlo que invente, que cree fútbol. Es ese jugador que te pone por partido dos o tres pelotas mano a mano. Que James se divierta, pero que sea responsable cuando se pierda algún balón. Con Carlo Ancelotti lo está haciendo bien", expresó.

Por último, Lozano se refirió al comienzo de las Eliminatorias y a lo que pueden llegar a sentir los jugadores, cuando empiecen el camino al próximo Mundial de Catar 2022.

"El jugador que no sienta ansiedad porque comience esto, no siente el fútbol. Siempre que empiezan las Eliminatorias se sienten esas cosas y es normal. Pero estos jugadores ya tienen experiencia, muchos juegan en Europa y creo que no les va a pesar", concluyó.

La Selección Colombia jugará el próximo 9 de octubre frente a Venezuela, en Barranquilla, y el 13 lo hará contra Chile, en Santiago, en la primera y segunda fecha de las Eliminatorias.

