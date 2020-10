Bréiner Castillo: “Si no está David Ospina me iría por Camilo Vargas, por su experiencia”

Todo un tema de conversación se ha armado en nuestro país por la ausencia del experimentado arquero David Ospina en la convocatoria de la Selección Colombia, que se alista para el debut oficial en la Eliminatoria Sudamericana al Mundial Catar 2022 con los partidos frente a Venezuela (9 de octubre) y contra Chile (13 de octubre).

David Ospina, una baja que duele en Selección Colombia: ausente en primeras fechas de Eliminatoria

Ospina Ramírez no pudo viajar a nuestro país, ya que en el seno de la nómina de Nápoles se presentaron contagios por coronavirus.

Ahora el seleccionado colombiano tiene a disposición a los guardametas Camilo Vargas, Álvaro Montero, Aldair Quintana y Éder Chaux, llamado a última hora

Precisamente, este lunes GolCaracol.com habló sobre el tema de los arqueros de Colombia con Bréiner Castillo, quien tuvo la oportunidad de estar con la Selección y que ahora dedica su tiempo y su conocimiento a formar nuevos porteros.

¿Cómo ve la convocatoria de cuatro arqueros?

“Para mí no es relevante, se armo una espuma entorno a eso y no tiene importancia, antes suma y es de mucho valor, no sabemos cual es la idea pero uno percibe que es acercar a los jóvenes, como Aldair Quintana, que tenga concentración en Selección, también puede ser la metodología, de pronto es más fácil armar entrenamientos con cuatro. Todo eso ayuda, a los arqueros, y pues no hay un número límite, no se dejó a un jugador por llevar a otro arquero, como se dice”.

¿Preocupa la ausencia de David Ospina?

“Es triste, obviamente él debe estar muy aburrido, golpeado por no estar, él siempre quiere venir, además es como se da, es mejor pasar la página, es más tema del club, pero siempre uno dice que cuando hay una dificultad, siempre se abre la oportunidad para otros, tienen esa oportunidad Montero, Camilo y Aldair y el profe escogerá quien tiene la posibilidad de iniciar. Así es el fútbol y la vida”.

¿A quién pondría usted como titular y por qué?

“Todos son buenos arqueros, Aldair con menos experiencia y menos minutos de competencia es el que de pronto tiene menos posibilidades. Montero viene con buenos minutos, relevancia en su club, siendo líder e importante y uno lo ve acá cada fecha y lo ve madurando a pasos agigantados, pero yo, Breiner Castillo, me iría por Camilo Vargas, por su recorrido, experiencia, ha estado en dos Mundiales, Copas América, y aunque ha jugado poco acá, que es lo que el míster quiere cambiar, entonces eso pesa y yo me inclinaría por él”.

