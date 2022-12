Lionel Scaloni, DT de Argentina: "No se pueden arrancar las Eliminatorias con el coronavirus”

El timonel de la ‘albiceleste’ habló sobre la posibilidad de retrasar el arranque de las clasificatorias al Mundial. El combinado del cono sur debuta frente a Ecuador, el 26 de marzo, en casa, y despues visita a Bolivia, el 31.

"No se pueden arrancar las eliminatorias mientras el coronavirus avanza en todo el mundo", manifestó este miércoles el seleccionador de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni sobre el torneo clasificatorio para el Mundial de Catar que comenzará el 26 de marzo para los 10 países de Sudamérica.

"Pienso que lo más recomendable es suspender las eliminatorias. Insisto, estamos hablando de una situación límite. No hay ninguna chance. Espero alguna decisión pronto", afirmó Scaloni en diálogo con el diario en línea Infobae.

Advirtió que, si no se produce un acuerdo sobre la suspensión de las eliminatorias, afrontará los partidos con una selección de jugadores de clubes locales.

"Todos tenemos familia. Debemos cuidarnos entre todos. Hace una falta una decisión rápida para un lado o para otro", añadió el entrenador.

Scaloni se preguntó qué sentido tiene convocar jugadores que militan en clubes de países con elevados registros de contagio de coronavirus, que hoy ha sido declarado pandemia en el mundo por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Hace un rato escuché al presidente, Alberto Fernández, diciendo con total lógica que todas aquellas personas que entren al país provenientes de los sitios más calientes deberán estar catorce días en cuarentena. ¿Qué sentido tiene que vengan los jugadores desde Europa? Aquí, en el predio, hay gente que trabaja", añadió.

Argentina recibirá a Ecuador el 26 de marzo en la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

El portero Juan Musso y el volante Rodrigo De Paul, del Udinese; el defensa del Fiorentina Germán Pezzella, el centrocampista del Bolonia Nicolás Domínguez, y los delanteros Paulo Dybala (Juventus) y Lautaro Martínez (Inter), citados por Scaloni antes de conocerse el anuncio del jefe del Estado, juegan en Italia, uno de los países más afectados por el coronavirus.

Scaloni dijo que los clubes también han pedido "garantías de preservación de la salud de los jugadores".

"La verdad es que mucho no les podemos decir. Les podemos garantizar que vamos a hacer todo lo posible para que estén protegidos, pero la realidad es que después puede pasar cualquier cosa. No podemos prometer que no les va a pasar. Lo que yo les digo es que apenas tenga una duda, les voy a decir que no vengan", explicó.

"Debemos tener todo previsto. Pero no creo que arranquen las eliminatorias. Hay fechas para reprogramarlas. Primero está la salud de todos. El Gobierno ya lo dejó claro, me parece. Hubo un comunicado de la Secretaría de Deportes. No tiene sentido arriesgar", concluyó.