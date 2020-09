"Reinaldo Rueda es un gran técnico, pero no sé si es el indicado para dirigir a Chile"

Se acerca la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Catar 2022 y la Selección de Chile dirigida por el profesor Reinaldo Rueda tiene a la expectativa a los aficionados de la 'Roja', a la prensa y a algunos exfutbolistas de dicho país.

Y así, este lunes se conocieron algunas declaraciones de Fabián Estay, quien hizo parte del seleccionado nacional de su país, jugó 69 partidos y habló con el diario 'La Tercera' sobre el proceso que lidera Rueda Rivera.

Piden asistencia de público para el juego Colombia vs. Venezuela, por la Eliminatoria Sudamericana

"El ADN de Rueda es jugar bien, no ser tan vertical, atacar y defender con la pelota, y el ADN de este equipo se vio en la Copa América. Rueda es un gran técnico, ojalá me calle la boca pero no se si es el indicado para esta generación", dijo Estay.

El otrora volante también agregó que "nadie es más importante que la selección chilena. Creo que se puede hacer, pero Chile se acostumbró a un ADN y Rueda debe darle matices. Esta Selección estaba acostumbrada a otra cosa. El equipo se puso más lento, más pausado. Tiene para dar más".

"A James Rodríguez es un placer verlo jugar", dijo exfutbolista inglés

Publicidad

El próximo 13 de octubre Chile recibirá en la ciudad de Santiago a su similar de Colombia, en la segunda fecha de la Eliminatoria. Este juego se podrá ver en exclusiva por televisión en Gol Caracol.