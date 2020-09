Reinaldo Rueda, técnico de la Selección de Chile: “Colombia es una selección muy bien estructurada”

Reinaldo Rueda, director técnico de la Selección de Chile, habló este miércoles sobre lo que será el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. Y es que en un principio no había tanta claridad sobre las fechas de los partidos, pero finalmente se decidió, algo de lo que el entrenador colombiano aseguró que “era una noticia esperada, tenemos ilusión y felicidad de poder volver a la cancha. Ahora toca tener la disposición para encarar la fase eliminatoria”.

¡Las Eliminatorias sudamericanas, en exclusiva por Gol Caracol! Vuelve la Selección Colombia

La primera convocatoria del entrenador colombiano se llevó a cabo hace poco y Reinaldo Rueda pudo sacar sus propias conclusiones.

“Fue muy reconfortante, positivo en todo lo que cabe. 24 jugadores convocados con una gran respuesta y excelente disposición, este grupo ilusiona a soñar, están muy comprometidos con la mística nacionalista, justo coincide con la fecha patria, es muy meritorio todo”, afirmó el estratega al canal de YouTube de la Selección Chilena.

Los dos próximos rivales que deberá enfrentar el equipo de Reinaldo Rueda serán la Selección de Uruguay y de Colombia.

“Son dos selecciones muy bien estructuradas, maduras. Hicieron una gran Copa América el año pasado, son colectivos con mucha trayectoria, con jugadores experimentados, con buen nivel, la mayoría de sus jugadores son titulares en sus clubes. Vamos a encararlo de la mejor manera”, indicó el vallecaucano.

Publicidad

La selección chilena ha tenido que llevar a cabo su proceso de renovación en la plantilla y Reinaldo Rueda ha tenido en cuenta a varios jugadores jóvenes para el futuro.

“Es un proceso natural que se da siempre, por fortuna algunos hombres han dado buena respuesta, Pablo Díaz, Óscar Pazo y otros han venido haciendo un camino importante. Deberán asumir esa responsabilidad que deja esa gran generación que deja una gran huella”, agregó el extécnico de la Selección de Ecuador.

Reinaldo Rueda asumió este cargo en 2018, por lo que ya ha podido conocer parte de la cultura del país del sur del continente.

“Siempre me ha llamado la atención la cultura del país por su proceso. Conviviendo día a día he aprendido mucho de las diferencias que hay con toda Sudamérica, las costumbres, la alimentación que se maneja. Las fiestas patrias las he vivido ya en dos años, el patriotismo, el fervor y el nacionalismo que se vive es muy bonito el homenaje a la independencia. Es una tierra hermosa”, finalizó el entrenador de la selección chilena.

Publicidad

Mario Yepes: "La decisión de jugar a las 6:30 p.m. fue del cuerpo técnico de Selección Colombia"

Recuerde que podrá vivir todas las emociones de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar – 2022 a través del Gol Caracol.