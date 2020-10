Santiago Arias: "Físicamente estoy bien, enfocado y con muchas ganas de estar con Colombia"

Santiago Arias empieza una nueva aventura en su carrera con el Bayer Leverkusen, de la Bundesliga alemana, al que llegó en este mercado de pases, procedente del Atlético Madrid.

Desde Alemania, el lateral derecho habló este jueves con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y reconoció que no sabe si será llamado a la Selección Colombia para el comienzo de las Eliminatorias.

"Estoy igual que ustedes, la lista no ha salido todavía. No sé si voy a jugar, pero siempre me preparo para eso. Si tengo la oportunidad, los que me conocen saben que doy lo mejor de mí para mi selección y mi país. Ahora espero seguir consolidándome y dar lo mejor de mí", aseguró Arias.

"Físicamente estoy bien, me vengo entrenando hace un mes con el Atlético, estoy al cien por ciento, enfocado, tengo muchas ganas y quiero jugar. Espero estar en la Selección Colombia", agregó.

El futbolista antioqueño quiere ser titular con la Selección Colombia, pero es consciente que la competencia en el grupo es reñida y por eso está dispuesto a aportar desde el lugar que le toque.

"Va a jugar el que este mejor. Si me toca a mí, como algunas veces lo he hecho, estoy al cien por ciento, y si me toca esperar, también estoy al cien por ciento para aportar cuando me toque", expresó.

Sobre el primer rival del combinado nacional, la Selección de Venezuela, Arias indicó que “es un rival que conocemos y sabemos las cualidades que tiene, los buenos jugadores con los que cuenta. No sé cómo estará la lista, pero tiene unos chicos que juegan muy bien al fútbol”.

Por último, se refirió a las Eliminatorias, que arrancan el próximo 8 de octubre y dijo que son las "más difíciles" y que ahora empezará "una guerra" por conseguir el boleto a Catar.

"Las Eliminatorias son siempre complicadas, son las mas difíciles que hay en mi concepto porque todos los equipo están muy parejos. Aquí lo importante es tratar de conseguir el máximo de puntos y salir afuera con la ilusión de ganar. Serán partidos complicados, difíciles y una guerra, al final es eso", concluyó.

James Rodríguez

"Es bastante bueno no solo para la selección, también por él. James ha demostrado que es un excelente profesional, un jugador que tiene buenas condiciones. A veces los jugadores no pasan buenos momento en el fútbol, pero uno tiene que sobre ponerse a las cosas. Fue fuerte mentalmente y en el nivel que está, fue lo mejor. A la selección va a llegar motivado, con futbol y minutos".

Su relación con Diego Simeone

"Con Simeone terminó la relación bien, los que me conocen saben que soy una persona tranquila, no me gusta el conflicto, y al final tomo la mejor decisión para mi fututo, sabía que con tres laterales era muy difícil para mí. La opción más fácil en el mercado era la mía y por eso tomo la decisión de venir acá".