¿Se jugarán las Eliminatorias sudamericanas en 2020?

Son horas clave las que se manejan al interior de la Conmebol. Entre este lunes y martes deberá quedar definido si habrá o no partidos de Eliminatorias sudamericanas en este 2020, rumbo al Mundial de Catar 2022.

Por eso, una vez concluida la primera parte de la reunión que se llevó a cabo en la mañana de este lunes, desde Argentina diferentes medios sacaron a la luz algunas de las conclusiones de este encuentro organizado por el Consejo Ejecutivo de la Conmebol. Todo esto, de manera extraoficial.

"Mañana (martes) sigue la reunión. En octubre no hay Eliminatorias. Ahora lo que está en duda y falta por resolver, son las fechas de noviembre; si se juegan o no. Por ahora no se cambia el formato y la alternativa es jugar el otro año de a tres partidos por fecha", señaló ‘TyC Sports’.

Los distintos medios aseguraron que la postura de la Conmebol es disputar las Eliminatorias sudamericanas este año; mientras que la FIFA, que hará acto de presencia en la reunión de este martes, quiere realizar los encuentros en 2021.

Este sería el mismo camino que, por decisión y recomendación de la propia FIFA, se tomó en las Eliminatorias de la Concacaf y de Asia.

“La Conmebol tiene también en carpeta la posibilidad de disputar 4 partidos en el mes de noviembre y acudir a peticiones hacía los clubes europeos para que faciliten el préstamo de sus futbolistas”, aseveraron en el canal argentino.

De confirmarse esto, las Eliminatorias sudamericanas sufrirían una nueva postergación en su programación. Se han suspendido las fechas de marzo y de septiembre, todo esto por la irrupción de la pandemia del coronavirus.

“La última palabra la tiene la FIFA”, señalaron una vez más al ratificar que este martes será crucial para saber el futuro de las Eliminatorias sudamericanas.

