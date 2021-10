Alejandro Domínguez: "La inauguración de la sede de la FCF es importante, es un momento histórico"

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se encuentra en la ciudad de Barranquilla como uno de los invitados especiales al acto de inauguración este miércoles de la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en la capital del Atlántico.

Y este miércoles, el dirigente habló con Fabio Poveda, de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio '. Así comenzó indicando que "Inauguraciones de obras son importantes para la estructura del fútbol es un momento histórico para el fútbol colombiano, esta es mi segunda casa".

Además, habló sobre la cercanía que se tiene con el fútbol colombiano desde los más altos cargos de la Conmebol desde hace ya un par de años.

"La relación con Ramón Jesurún es muy estrecha, los cambios en la Conmebol no hubieran sido posible sin él y la federación colombiana, en cinco años reinvertimos 1.550 millones de dólares, un récord, con mucho trabajo", resaltó Domínguez.

Acerca de los inconvenientes que se tuvieron en marzo, cuando se aplazaron los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, el máximo dirigente del ente también dio sus pensamientos.

"Las dos triples fechas fueron una injusticia sudamericana, haber cancelado la fecha en marzo por el COVID, que lo había en todo el mundo, nuestro protocolo sanitario daba un porcentaje de seguridad del 97%, con vacunas sube al 99%. La excusa de que no se podía jugar acá por un amenaza no se justificaba, sino conseguíamos estas dos fechas triples no hubiéramos tenido espacio para llegar al Mundial, pedimos condiciones igualitarias", agregó.

Brasil vs. Argentina tienen a todos sus seguidores con la incertidumbre en alto. Alejandro Domínguez no fue ajeno a este tema y aseveró que: "Tengo la misma pregunta, depende de FIFA, las Eliminatorias son una competencia y el organismo para entender qué ocurrirá con eso es de la FIFA, los juegos se tienen que definir en el campo de juego, pero no es decisión de Conmebol".