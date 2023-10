Álvaro Montero: "No creo haber asegurado mi puesto en la Selección; Colombia tiene buenos arqueros"

Este martes, la Selección Colombia igualó 0-0 contra Ecuador en Quito, con la presencia de Álvaro Montero bajo los tres palos como una de las principales novedades. Sin embargo, a pesar de ser su primer partido oficial por Eliminatorias, siendo inicialista, el guardameta dio la ‘talla’ con una buena actuación.

Y justamente, referente a lo que fue este importante hito en su carrera profesional, Álvaro Montero habló en rueda de prensa, analizando además el empate con la ‘tri’, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

“Eso es lo que venimos intentamos hacer con el profe de arqueros, bridarle la mayor seguridad a nuestro grupo, independiente de quien le toque, siempre nos basamos de partir del cero y ese es el respaldo que hemos tenido con nuestros jugadores, entonces, partiendo de ahí, vamos mejorando con esa base sólida", indicó el actual golero de Millonarios.

Sumado a eso, Montero develó si con esta actuación aseguró o no su presencia bajo los tres palos de la Selección Colombia, de aquí en adelante: “Aquí no he asegurado el puesto. Pienso que los jugadores que están convocados a la selección de su país tienen todas las capacidades de estar ahí, en esta ocasión me tocó a mí y agradecido obviamente por el momento”.

“De todas maneras, el arco de Colombia siempre tiene grandes referentes como David Ospina, Camilo Vargas; yo pienso que en ese sentido tenemos variantes, recursos y ya el problema se lo dejamos al profe Néstor Lorenzo quien toma la decisión, pero en general siempre ha tenido mucha jerarquía el arco colombiano", complementó Álvaro Montero en rueda de prensa.

*Otras declaraciones:

La Selección Colombia y su presentación en Quito...

“Pienso que de cierta manera finalizamos bien las jugadas, anotamos dos goles. Por situaciones del VAR no se concretaron, pero fue un partido muy inteligente, creamos las chances más claras del juego, pero debemos mejorar, intentar concretar más seguido las opciones, igual, estamos generando esas posibilidades y eso es lo más difícil en el fútbol”.

¿Se sumó un punto o perdieron dos?

“Pienso que sumar siempre está bien, pero como dijo el profe anteriormente, este grupo siempre tiene impregnada esa ambición de competir para ganar y sentimos que nos hizo falta sumar más puntos en los últimos dos partidos”.

“En una Eliminatoria tan complicada como la de nosotros, sumar siempre va a ser positivo y estar ahí de igual manera, pero te diría que queda esa sensación que se pudo haber hecho más, porque en los dos partidos tuvimos muchas chances claras para poder concretar”.