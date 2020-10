"Ante las medidas para contener el coronavirus en Europa, hay preocupación por la Eliminatoria"

Ante el avance imparable del coronavirus en Europa, Francia anunció este miércoles una vuelta al confinamiento y Alemania un drástico endurecimiento de sus medidas sanitarias, mientras que en todo el mundo se registró un récord de más de medio millón de contagios en un solo día.

Y precisamente este tema podría terminar afectando el transcurso de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial Catar 2022, que tiene programadas su tercera y cuarta fecha entre el 12 y el 17 de noviembre próximos.

Sobre dicho tema, en la emisión de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el periodista argentino Juan José Buscalia aseguró que "hay preocupación en el mundo Conmebol por la fecha de noviembre, hay un seguimiento desde ahora y luego de conocer los anuncios desde Francia".

"Yo no me imagino que Brasil no pueda tener a Neymar o que Argentina no tenga a Paredes o a Di María que iba a estar en el llamado", agregó Buscalia.

Cabe indicar que un alto porcentaje de seleccionados sudamericanos adelantan sus carreras profesionales en clubes de ligas como la de España, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, entre otras naciones.

"Más allá de esa preocupación de la Conmebol, aún faltan 12 días para que los jugadores comiencen sus desplazamientos. Todo puede pasar.

No tengan duda que esto pone en una nebulosa la fecha de Eliminatoria. Me parece que se vienen días muy intensos", finalizó Juan José Buscalia.

Según la programación oficial, la Selección Colombia enfrentará en Barranquilla a su similar de Uruguay el 13 de noviembre y el 17 del mismo mes se medirá con Ecuador, en Quito.