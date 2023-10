Antonio Sanabria recibe amenazas en sus redes sociales y explicó su discusión con Lionel Messi

En la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina venció 1-0 a Paraguay, Lionel Messi jugó unos minutos, pero más allá de eso hubo una polémica por un supuesto ‘escupitajo’ del jugador Antonio Sanabria contra el astro del fútbol mundial.

El propio jugador ‘guaraní’ explicó que no fue así como lo quisieron mostrar en redes sociales y algunos medios argentinos. Desafortunadamente, por lo sucedido, el futbolista ha recibido muchas amenazas a su cuenta de Instagram.

“Me veo en la obligación de salir a desmentir lo que pasó anoche, por el simple hecho de ver a mi familia afectada y por recibir múltiples amenazas por un hecho que nunca pasó. No haría nunca nada parecido hacia ningún compañero de profesión ni a ninguna persona por respeto. ¿Qué ejemplo le estaría dando a mis hijas cometiendo un acto así? Les recomiendo que vean todas las imágenes”, fueron las palabras de Antonio Sanabria.

En el tramo final del partido de Argentina y Paraguay, por Eliminatorias Sudamericanas, hubo una discusión entre Antonio Sanabria y Lionel Messi, que quedó registrado en la transmisión, y ahí es cuando se observa un supuesto escupitajo del ‘guaraní’ contra el astro.

De hecho, a Messi le preguntaron sobre lo sucedido en zona mixta, luego del encuentro en el estadio Monumental, y se mostró enojado por la supuesta situación y dejó un duro mensaje.

“Me dijeron en el camerino que uno de ellos me había escupido, pero no sé quién es. No sé quién es el chico este, no lo vi. Pero tampoco le quiero dar importancia, porque ahora va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido”, fueron las palabras de Lionel Messi sobre el supuesto escupitajo de Antonio Sanabria.

Ahora, en redes sociales han circulado videos en los que se ve que el jugador paraguayo estaba lejos del astro argentino, y que no habría sido con intención.

En zona mixta, después del partido, el propio Antonio Sanabria fue preguntado por esa situación y también negó haberlo hecho.

"No pasó nada, cosas del partido, como suceden tantas veces. Parece como que yo lo escupo, pero es porque la imagen se ve desde atrás, pero nada que ver. No fue así. Lo desmiento totalmente, es imposible", afirmó en su momento.