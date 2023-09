Arturo Vidal contó detalles de cómo está Alexis Sánchez para duelo con Colombia: "Lo veo motivado"

En Chile hay gran incertidumbre por si jugará o no uno de sus grandes referentes en la ofensiva, como lo es el caso de Alexis Sánchez. El experimentado futbolista del Inter de Milán no estuvo con la 'austral' en el juego contra Uruguay por la primera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, no obstante, en los últimos días se ha entrenado con normalidad con la plantilla. Lo cierto es que sobre este asunto habló Arturo Vidal.

Fue en una de sus habituales transmisiones en 'Twitch' que el popular 'Rey Arturo' habló de Alexis Sánchez y allí el volante expresó su optimismo en que pueda estar frente a la Selección Colombia en el partido de este martes, por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

"Alexis está bien, lo veo motivado, va a llegar con todo para el martes. Está disponible, entrenando con nosotros y está bien", aseguró el exfutbolista del Barcelona, de España.

Cuando le consultaron si Sánchez irá desde el 'vamos' frente a la 'tricolor', Arturo Vidal se mostró cauto y expresó que esa determinación la "tomará el DT" Eduardo Berizzo y agregó en la misma transmisión en 'Twitch' que después de la práctica del pasado domingo no volvió a ver al actual delantero del Inter de Milán, asegurando que éste se mantiene enfocado y concentrado en su habitación.

"Él (Alexis) ahora debe estar en su mundo, sólo lo vimos en el entrenamiento. De hecho, parece que concentra en una pieza solo", agregó Arturo Vidal.

Por último, el experimentado volante de la Selección de Chile se refirió a su actualidad, de cómo está en lo físico para enfrentar a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

"No sé si llego al ciento por ciento, pero sí al tope. Jugar con nuestra hinchada y la familia me motiva. Espero que se den las cosas", concluyó Vidal sobre su estado físico y de forma.

Lo que piensan en Chile de Colombia:

"Las expectativas son las mismas, salir a buscar el partido para ganarlo y quedarnos con los tres puntos. Sabemos que enfrentamos a una selección de altísimo nivel, con jugadores de jerarquía, de buen pie y rápidos por las bandas, tenemos que prestarle atención a esas cosas", dijo Thomas Galdames, jugador de la 'roja'.

Hora y dónde ver el partido por las Eliminatorias Sudamericanas entre Chile y Colombia

Chile vs Colombia

Fecha: 12 de septiembre de 2023

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Monumental de Chile

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com