Así llega Venezuela para enfrentar a Colombia en el inicio de la Eliminatoria sudamericana

La Selección de Venezuela será el primer rival de Colombia este jueves en el inicio de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial del 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. La 'vinotinto' en el último tiempo ha complicado a la 'tricolor' tanto en Barranquilla como cuando se juega en territorio venezolano.

¿Pero cómo llegan los dirigidos por Fernando Batista para el reto en el estadio Metropolitano?, ¿cuáles son sus principales figuras? o cuál es el habitual esquema táctico que emplean. Lo cierto es que Venezuela intentará hacer un buen partido frente al plantel de Néstor Lorenzo, si bien llegan con "más dudas que certezas", así tal cual lo explicó para Gol Caracol el periodista venezolano, Juan Bastidas.

"Es la Eliminatoria donde Venezuela llega con más dudas en lo futbolístico, desde el 2002, porque sobre el final del camino a Corea-Japón tuvo ese resurgir y porque parecía que estaba lista para dar el paso, pero han pasado demasiadas cosas en lo institucional, en lo deportivo que han dejado tambaleando el proyecto. Han pasado muchos técnicos en los últimos años desde la salida de Noel Sanvicente: pasó Dudamel, pasó Peseiro, pasó Pérkeman y ahora está el 'Bocha' Batista; entonces no hay una estabilidad que haga pensar que las cosas están muy estables, no hay una idea de juego ya plasmada, los amistosos con el 'Bocha' han dejado sabor a poco y está esa preocupación que Venezuela en estos momentos no llega a encontrar el nivel que llegó a tener, hace ya 10-11 años con la era Farías", pronunció de entrada Bastidas, comunicador de 'TNT Sports, Chile'.

La actualidad del conjunto 'patriota':

Bastidas lamenta, que con respecto a otras selecciones sudamericanas, los futbolistas de la 'vinotinto' no militen en equipos de élite. Afirma que "quizás, a lo mejor, el resultado no es una victoria o un empate, pero creo que Venezuela se le da bien servida si termina con buenas sensaciones contra Colombia".

"Sin duda, hubo un retroceso grande en cuanto a eso y también hay un punto en el que no tenemos, a diferencia de muchas selecciones de Sudamérica, en la élite. No tenemos ni un jugador en el Liverpool, ni el Barcelona, ni en el Madrid, ni en ningún equipo que veas peleando la Champions League, quizás por ahí tenemos algunos nombres destacados como Yangel Herrera, Yeferson Soteldo, Josef Martínez que ahora está con Messi en el Inter de Miami, pero a nivel nombres, tenemos evidentemente una limitación", precisó el comunicador en charla con Gol Caracol.

Las limitaciones que tiene esta Venezuela

"Como cualquier equipo que tiene limitaciones en cuanto a sus figuras individuales, tiene que basar su juego a lo colectivo, habrá que ver cómo Batista amalgamará al grupo, cómo esté comenzar de cero. Quizás dentro de los cómputos son tres puntos perdibles, porque se ve una Colombia que sí tiene diversos jugadores en las mejores ligas, más allá que no es una selección como Brasil o Argentina que tiene nombres top del arco al nueve, pero sí parece difícil".

En cuanto al esquema táctico que podría utilizar Fernando 'Bocha Batista' contra Colombia todo parece indicar que sería un 4-4-2, teniendo a Salomón Rondón y a Josef Martínez adelante como los grandes protagonistas de las acciones.

Las figuras de la Selección de Venezuela:

"Veo muy bien a Darwin Machís, viene de anotarle dos goles al Villarreal en la Liga española, viene en un buen momento, tiene muchos aires en Europa. Creo que de los puntos más fuertes que tiene Venezuela en cuanto a individualidades en el doble cinco, con Yangel Herera que tiene buen momento en Girona y Cristian Cáceres que acaba de dar el salto al Toulouse de Francia. Y la dupla, en caso que se decida, de Rondón y a Josef, que llevan tantos años compartiendo Selección, son sin duda los nombres que Venezuela se va a basar para jugar mañana (jueves) contra Colombia".

