Así se prepara el Gol Caracol para llevarles la mejor transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas

Uno de los productos estrella en el país es la Selección Colombia. Por eso, al contar con los derechos de televisión, hacer hasta lo imposible para que todos disfruten de una muy buena emision es clave, pero la tarea no es nada fácil y se requiere una preparación enorme, donde anticiparse y reaccionar a tiempo marcan la diferencia.

"Por lo general, llegamos cuatro días antes de los partidos. Desde el martes estamos en Barranquilla, un grupo numeroso, pero también golpeado por el coronavirus, lo cual es bastante difícil", expresó Luis Felipe Jaramillo, Director de Eventos Especiales en Caracol Televisión, en una corta charla con Gol Caracol este jueves.

"Todas las empresas que trabajan en esto deben tener un plan A, B y C; además, contar con un personal capacitado y con un poder de reacción. En esta ocasión, la variante del COVID-19 hizo que siempre tuviéramos cambios de última hora. Lo importante es cuidar a la persona y buscar un reemplazo", añadió en la entrevista.

Y es que, infortunadamente, la nueva variante del coronavirus ha hecho estragos, dando inicio a un nuevo pico. Sin embargo y tomando las respectivas medidas de precaución, no es impedimento para que les podamos ofrecer un buen producto a través de las distintas pantallas, el cual es el gran objetivo que tenemos.

"Nos apoyamos en el talento de la costa atlántica; es más fácil buscar personas acá que mirar pasajes en estos días, ya que el pedido y el precio se incrementan. Tratamos de armar ese rompecabezas de personal técnico para que ustedes pueda disfrutar de la mejor calidad y el sello de Gol Caracol", expresó sobre el complejo panorama.

Así las cosas, "tener gente preparada y con unos perfiles que muchas empresas buscan, y es que sepan hacer de todo un poquito, se soluciona. A la final el gran reto no es preparar el evento, sino saber reaccionar a las dificultades que se presenten", señaló Luis Felipe Jaramillo.

Pero dejando de lado esta problemática y enterando en lo técnico, también nos aclaró que para la transmisión, se utilizan "24 cámaras y un dron, que están distribuidas alrededor del estadio", y cuya ubicación tiene una razón de ser que tal vez algunos podrían desconocer, pero que, como él mismo dice, tiene su razón económica.

" Las cámaras que se ubican en occidental son las del Gol Caracol para la señal nacional, mientras que las que se ubican en oriental son para la transmisión internacional. Eso mismo ocurre en la mayoría de estadios donde se disputan las Eliminatorias", dijo al respecto.

Pero, ¿Por qué? "Es por un motivo económico porque los clientes que se ven de occidental a oriental no son los mismos que se podrán observar de oriental a occidental. Una transmisión requiere de mucho aporte técnico y de ingeniería", sentenció en su detallada explicación sobre los trabajos que hay detrás de cámaras.

Por último y no menos importante, además de invitar a todos para que "no se pierdan los partidos de la Selección Colombia y otros juegos que se transmiten", también reveló las diferentes alternativas que tienen nuestros usuarios para ver cada uno de los encuentros y no se pierdan ni un solo detalle, sin importar si están o no en casa.

"Estos compromisos los pueden ver tanto en la señal principal, como en la web, a través de www.golcaracol.com y en repetición por la señal HD2", información vital de cara al juego de este viernes entre la Selección Colombia y Perú por la jornada número 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022.