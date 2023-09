Bolivia vs Argentina, hora y dónde ver EN VIVO HOY, en la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas

Este martes 12 de septiembre, la Selección Bolivia se enfrentará ‘mano a mano’ con la actual campeona del mundo, Argentina, en el estadio Hernando Siles, por el duelo correspondiente a la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo 2026, con Estados Unidos, México y Canadá como sedes conjuntas.

Bolivia vs. Argentina, hora y dónde ver EN VIVO

Bolivia vs. Argentina, en la segunda jornada del camino de las selecciones Conmebol para la Copa del Mundo 2026, se podrá ver EN VIVO HOY por la señal principal Caracol Televisión en Gol Caracol y www.golcaracol.com. La transmisión de Bolivia vs. Argentina, EN VIVO, será desde las 2:30 de la tarde, con toda la información previa. Mientras tanto, el toque inicial en la ciudad de Santiago será a las 3:00 p.m.

¿Cómo llega la Selección de Bolivia para enfrentar a Argentina?

Luego de caer por 5-1 frente a Brasil en condición de visitante, en la primera jornada de Eliminatorias Sudamericanas, los dirigidos por Gustavo Costas recibirán a Argentina con la intención de hacer valer su localía y el factor altura, en busca de sumar sus primeros tres puntos en esta clasificatoria, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo llega la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia?

Tras una agónica victoria 1-0, en el final del juego contra Ecuador, la ‘albiceleste’ arribó a La Paz de la mano de su gran estrella, Lionel Messi, quien le dio los tres puntos desde un tiro de tiro libre en el debut clasificatorio, a los dirigidos por Lionel Scaloni.

¿Cuáles serán los demás duelos de la fecha 2 en las Eliminatorias Sudamericanas?

Sumado al duelo entre bolivianos y argentinos, la jornada de este martes en las clasificatorias sudamericanas, rumbo al Mundial 2026, estará protagonizada por los encuentros entre Ecuador vs. Uruguay, Venezuela vs. Paraguay, Chile vs. Colombia y Perú vs. Brasil.