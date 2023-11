¿Carlo Ancelotti será el nuevo técnico de la Selección Brasil?: directivo de la CBF responde

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, evitó este miércoles hablar sobre la llegada a la selección nacional del técnico italiano Carlo Ancelotti, actualmente en el Real Madrid.

Al ser preguntado por periodistas sobre Ancelotti después de participar en un acto de la CBF en Río de Janeiro, Rodrigues sonrió y no respondió.

En julio pasado, durante la presentación de Fernando Diniz como seleccionador interino, Rodrigues daba como segura la llegada del entrenador italiano para asumir la Canarinha a partir de la Copa América de 2024, en Estados Unidos.

"Él va a estar. Pueden estar seguros", afirmó en esa ocasión el dirigente a periodistas, pero sin aclarar si las partes firmaron un precontrato.

Desde su declaración, Rodrigues ha minimizado el hecho de que Ancelotti continúe negando que tiene un acuerdo con la CBF.

Sobre la actual situación de la selección brasileña, que lleva cuatro partidos sin conocer la victoria en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, Rodrigues defendió el inicio del trabajo de Diniz como seleccionador interino.

"Es un trabajo que está en curso. Todo lo que cambia necesita tiempo para una adaptación. (Diniz) Está renovando la selección de una manera muy profunda, con jugadores jóvenes que necesitan más tiempo para desarrollar su potencial", manifestó el dirigente.

Brasil, después de empatar en casa con Venezuela (0-0) y sufrir derrotas ante Uruguay (2-0), Colombia (2-1) y Argentina (0-1), ocupa el sexto lugar en las eliminatorias con siete puntos, a ocho del líder, Argentina.

¿Se ha pronunciado Carlo Ancelotti?

El estratega italiano no ha dado mayores declaraciones sobre el tema y cuando es abordado, enfátiza en mencionar que tiene contrato con el Real Madrid. Hecho que aún deja varias dudas si el técnico de la 'casa blanca' llegaría a tierras brasileñas.

No obstante, quienes sí se han pronunciado han sido algunos quienes comparten día a con él, como el jugador español Dani Carvajal, el cual hace unos días comentó que no ve con buenos ojos la salida de Carlo Ancelotti del Real Madrid debido a que el timonel es una de las piezas más importantes de los 'merengues' y no hay otro como él para dirigir el club.

Por el momento, se sigue a la expectativa de cuál será el futuro de Carlo Ancelotti y si se quedará en España o si por el contrario será 'seducido' por la dirección técnica de una de las Selecciones más importantes del mundo.