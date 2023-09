Chile 0-0 Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas: resumen y mejores jugadas

Chile y Colombia empataron 0-0 este martes en Santiago, en un flojo partido por la segunda fecha de la clasificatoria sudamericana para la Copa del Mundo de 2026.

La Roja chilena intentó presionar más, pero la falta de gol le impidió regalar un triunfo a su gente en el Estadio Monumental.

Con este empate, Colombia se pone tercera en la eliminatoria con cuatro puntos, por detrás del campeón mundial Argentina y Brasil, con 6. Chile suma un solo punto y es octavo.

El colombiano James Rodríguez destacó tras el encuentro que "es un empate justo y nos vamos con cuatro puntos" de la doble jornada de eliminatorias.

Sin demasiado brillo, la escuadra chilena se hizo con el control del balón, pero inquietó en contadas ocasiones al portero Camilo Vargas.

El delantero chileno-inglés Ben Brereton fue el mayor peligro de los locales con sus galopadas por el sector izquierdo, pero que no encontró receptores en el área.

- La vieja guardia chilena-

Ante Uruguay, encuentro que la Roja perdió por 3-1 en el debut de la eliminatoria, el veterano Arturo Vidal no partió como titular y su goleador histórico, Alexis Sánchez, ni siquiera fue convocado.

Frente a Colombia ambos fueron desde el inicio y pese a su mal estado físico, mejoraron la imagen de Chile.

Vidal jugó con molestias y una venda en su rodilla, pero fue el que más peleó los balones en la mitad de la cancha.

El mediocampista solo salió en el minuto 73 en una camilla, luego de caer al suelo afectado por el dolor y se retiró del estadio en una ambulancia. Fue reemplazado por el volante Charles Aránguiz, otro histórico de Chile.

Alexis Sánchez no jugaba un partido desde el 20 de junio pasado. Sin embargo, aunque el atacante del Inter de Milán no se le vio con chispa, el técnico Eduardo Berizzo no lo movió del campo.

Los tres fueron baluartes de la generación dorada en Chile, que alzó la Copa América en 2015 y 2016, sus únicos títulos internacionales.

- Desaparecido Luis Díaz -

Si frente a Venezuela en la primera fecha el atacante Luis Díaz dejó destellos de su calidad, contra Chile casi no se le vio.

El extremo del Liverpool inglés no estuvo acompañado por el resto de sus compañeros, asfixiados por la presión local.

Ni siquiera la entrada de James Rodríguez sirvió para acompañar más a la gran estrella cafetera.

Tras pasar de puntillas por Santiago, Díaz fue reemplazado por el delantero Luis Sinisterra en el 71.

- Pocas ideas -

Aunque Chile siguió presionando en el segundo tiempo, acusó el esfuerzo y sus intentos cada vez fueron de menos peligrosos.

"Nadie genera muchísimas situaciones, las que tienes las debes convertir (...) Es una problemática del equipo, no de un nombre propio", lamentó el entrenador de la Roja, Eduardo Berizzo.

Eduardo Berizzo alarga así su preocupante racha con la selección chilena. Desde que asumió en mayo de 2022, Chile solo fue capaz de ganar tres veces: a Cuba, República Dominicana y con sufrimiento a Paraguay.

Para la tercera fecha, el próximo 12 de octubre, Colombia recibirá a Uruguay y, el mismo día, Chile será local ante Perú.