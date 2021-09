Claudio Tapia: "Lo que se vivió en el Brasil vs. Argentina dejó una mala imagen para todo el mundo"

"Realmente, me parece que no se puede hablar de ninguna mentira, hay una legislación sanitaria en la cual se juegan todos los encuentros oficiales, pero no de Eliminatorias, sí de Libertadores, Sudamericana, esto es diferente, se trabaja entre las federaciones", expresó Claudio Tapia, el presidente de la AFA, en charla con 'TyC Sports' tras la polémica ocurrida entre Brasil y Argentina.

#DalePlay a las eliminatorias de septiembre ⚽ y vive la emoción de estos partidos en www.caracolplay.com (disponibles solo para Colombia). ¡No te lo pierdas, prográmate y suscríbete ya!

Todo sucedió cuando las autoridades locales ingresaron al campo de juego para hacer salir del estadio a cuatro jugadores de la 'albiceleste', lo que generó un hecho bochornoso para el deporte mundial.

"Los jugadores viajan en chárter para no tener problemas, se vivió lo que se vivió, es una mala imagen, cuatro personas sin tapabocas interrumpiendo el partido, querían pararlo para notificar algo que no sabemos que es. La autoridad de Conmebol solicitó que nos fuéramos al camerino porque cuándo alguien entra a la cancha así se debe suspender el juego", agregó el directivo.

La Conmebol dio como suspendido el compromiso y ahora se esperan más informaciones oficiales de cara a lo que ocurrirá con este encuentro, que no pudo jugarse este jueves, en el Arena de Sao Paulo.