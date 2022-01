Colombia vs. Perú: Los hinchas 'incas' hicieron presencia en Barranquilla para apoyar a su selección

Este viernes, en la cancha del Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, la Selección Colombia enfrentará a Perú por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas, a partir de las 4 de la tarde. Un juego que será definitivo en el objetivo de conseguir el cupo a Catar 2022.

Por esto, los dirigidos por Ricardo Gareca ya se encuentran concentrados en un hotel de la capital del Atlántico, y allí se encontraron con una agradable sorpresa. Decenas de aficionados aparecieron para apoyar a su seleccionado.

Robert Mendil, se considera el 'Cole' peruano. Él viajó durante cinco días para llegar hasta territorio colombiano: "He recorrido América del Sur alentando a mi Selección de Perú. He pasado por todos los países, solo me faltaba Colombia".

Una fiesta total se vivió en el hotel de concentración de los 'incas', tras la llegada del seleccionado a territorio barranquillero, donde el próximo viernes esperan tener una buena presentación frente al combinado colombiano.

No olvide que el partido entre Colombia y Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022, lo puede ver EN EXCLUSIVA, por Gol Caracol y www.golcaracol.com.