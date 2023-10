Colombia vs. Uruguay: Bielsa quiere "atacar, jugar en campo rival, no especular en Barranquilla"

Se vienen un par de fechas de Eliminatorias Sudamericanas y la Selección de Uruguay tendrá que enfrentar el próximo 12 de octubre a su similar de Colombia, en la calurosa Barranquilla a las 3:30 p.m. Este viernes, el entrenador argentino concedió una rueda de prensa en Montevideo y dejó en claro algunos aspectos para ese compromiso de la tercera fecha del camino que conduce al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

"Vamos a tratar de protagonizar, atacar, jugar en campo rival, no especular y que el déficit que pudiéramos tener que resolver podamos hacerlo. Si eso no sucede será totalmente vinculable con decisiones que tome yo. Porque estoy claramente diciendo que vamos a enfrentar del mismo modo un obstáculo similar al del partido de Ecuador", indicó en primera instancia y en tono firme el popular 'Loco' Bielsa.

El siempre particular entrenador nacido en Rosario y de amplia experiencia internacional comentó de igual manera que "intentaremos que el partido con Ecuador nos permita, como antecedente inmediato y cercano, superar dificultades que venimos de enfrentar. Las dificultades que vamos a encontrar son similares a las que encontramos con Ecuador".

Colombia vs. Urugual: ¿qué dijo Bielsa en la previa del partido?

"Hay que evitar que pase con Colombia cosas que pasaron con Ecuador sería jugar en propio campo, en nuestra área, cediendo la pelota, el protagonismo, todas esas cosas son exactamente lo contrario de lo que yo imagino. Yo siempre soy de la idea de que aquello que se constituye en un problema es muy importante aprender a resolverlo. Tal vez hay otras teorías, hay gente que opina, dentro del fútbol, que los problemas que no se pueden resolver hay que evitarlos. Mi idea es que los problemas que no se pueden resolver hay que aprender a resolverlos".

"Cada partido de Eliminatorias, no lo ignoro, tiene un peso muy grande. Por eso lamenté tanto perder un partido ganable. Uno puede perder un partido ganable y merecer un resultado diferente al que obtuvo. Por eso me culpabilizó mucho el partido con Ecuador, no es que merecimos ganar y no ganamos, es que merecíamos haber ganado y perdimos".

Hora y dónde ver Colombia vs. Uruguay, EN VIVO

El partido entre las selecciones de Colombia y Uruguay del 12 de octubre próximo se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com. La transmisión de la previa del compromiso de Eliminatoria Sudamericana comenzará a las 2:30 p.m. y el balón se moverá desde las 3:30 p.m.