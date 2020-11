Colombia vs. Uruguay: "James Rodríguez es muy influyente en Colombia", dijo Óscar Tabárez

El maestro Óscar Tabárez compareció ante medios uruguayos y colombianos este martes en la previa del partido entre Colombia y Uruguay, por la tercera fecha de la eliminatoria sudamericana .

Sebastián Viera no se moverá de Barranquilla por nada del mundo: extendió su contrato con Junior

En el hotel de concentración del elenco 'charrúa', el seleccionador de 73 años se refirió con respeto al combinado 'cafetero' y a su colega Carlos Queiroz , dejando claro que sus dirigidos se van a enfrentar a un equipo que viene en un bien momento y con niveles individuales a destacar, como el de James Rodríguez .

Así mismo, Tabárez se mostró un poco preocupado por las varias bajas que tuvo a última hora en la nómina de convocados, afirmando que en ese sentido Colombia tiene ventaja sobre Uruguay.

Acá algunas de las declaraciones de Óscar Tabárez:

*James Rodríguez y su importancia en Colombia

Publicidad

"James he visto los partidos de Selección, en Everton, una lesión molesta al máximo de sus posibilidades, ha sido bueno en el Everton. James es un gran jugador, muy influyente en la estrategia del equipo, se conectan con los que están más arriba, estar muy concentrados nosotros, para impedir las conexiones que ellos se dan. Lo resto, no lo sabe nadie, no hay adivinas, la realidad no la sabe nadie".

Colombia vs. Uruguay: Luis Suárez y Edinson Cavani, la dupla que quiere seguir haciendo historia

*Estilo de juego al mando de Carlos Queiroz

"No me quiero meter en esas consideraciones, cada uno tiene sus definiciones, sus conceptos, Colombia ha jugado partidos con una formación casi que incambiable, solamente Murillo por Mina en uno de los partidos pasados y después, los mismos hombres, la misma manera de defender, de atacar, eso lo tenemos estudiado, lo vamos a ver. Colombia tiene virtudes, nosotros queremos superar esas dificultades que ellos nos presentan".

*Diferencias entre la Selección Colombia de Carlos Queiroz y la de José Pékerman

"No lo sé. El entrenador o el cuerpo técnico le dan una impronta a cada Selección, más la capacidad de los jugadores. La época de Pékerman un equipo muy fuerte, nos superaron abiertamente, después un 2-2, nos empató Yerry Mina. Ese día llovía, la humedad no fue tanta...No damos nada por hecho, antes de jugado el partido, ni nos quedamos en las preocupaciones. Nosotros tenemos una historia en la Eliminatoria. Hay ciertas tendencias, pero no hay nada escrito".

Publicidad

Colombia vs. Uruguay: Luis Amaranto Perea y la anécdota de los grandes triunfos sobre los 'charrúas'

*Ante las bajas por lado y lado, equipo más afectado en cuanto a la idea de juego

"Si se confirma lo que yo creo de Colombia, la lesión de Falcao, pero no fue titular, ha habido cambios, han entrado buenos jugadores. En el caso nuestro hemos perdido jugadores, no lo digo abriendo un paraguas, es una realidad. Un equipo tiene mucho más problemas que el otro".