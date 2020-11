Colombia vs Uruguay: "Yo sufrí más jugando en Barranquilla que en La Paz”, Álvaro Recoba

Álvaro Recoba tuvo una amplia trayectoria en la Selección de Uruguay , jugando 69 partidos y anotando en once ocaciones. Con la celeste, hizo parte de un Mundial, una Copa Confederaciones y dos Copas América, por lo que es una voz autorizada para referirse al que será el rival de Colombia el próximo viernes.

“Siempre hemos tenido respeto a las demás selecciones. La realidad es que hoy, Colombia vive un presente espectacular a nivel individual de jugadores. Nosotros tenemos algunas bajas y esperando un partido que nos cuesta mucho. A mi me tocó jugar dos veces en Barranquilla y no me fue bien", dijo el 'Chino', en diálogo con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

En ese mismo sentido sobre la dificultad de jugar en Barranquilla, el exdelantero apuntó que “Nos toca jugar a uno de los lugares que más nos cuestan, que es en Barranquilla. Siempre le ha costado a Uruguay. Yo sufrí más en Barranquilla que en La Paz”.

Álvaro Recoba, recordado atacante de Inter de Milán y de Nacional en su país, destacó la labor hecha por Óscar Tabárez en la selección de Uruguay, afirmando que su legado va más allá de los logros obtenidos.

“Tabárez le dio un orden a base de un buen mundial de 2010, de haber ganado una Copa América en 2011. Le dio el respeto que Uruguay se ganó. Pero a nivel nacional, en épocas anteriores, el apoyo que logró el maestro era más difícil de conseguir porque los resultados no se daban. Lo que hicieron es que la selección se valorara nuevamente pero a no a nivel de juego sino de infraestructura y organización. Ese es su mérito más grande”, concluyó el 'Chino'.